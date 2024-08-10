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日本琵琶湖畔3間推薦飯店！住進湖景第一排豪華露營　再享沙灘早餐

▲▼AFUMI北小松豪華露營。（圖／滋賀縣大津市提供）

▲喜歡體驗豪華露營的旅客，可不要錯過近年新開幕的「AFUMI北小松」豪華露營。（圖／滋賀縣大津市提供）

記者蔡玟君／綜合報導

位於滋賀縣的琵琶湖是關西地區最著名景點之一，想要輕鬆享受湖光山色，最推薦就是入住當地旅宿。以下就整理3家琵琶湖周邊特色飯店，可以住進新開幕的豪華露營區，晚上有飲品無限暢飲，還能品嚐特色沙灘早餐。

▲▼AFUMI北小松豪華露營。（圖／翻攝自AFUMI北小松豪華露營官方IG）

▲AFUMI北小松豪華露營擁有湖景第一排美景，走路10步就到。（圖／翻攝自AFUMI北小松豪華露營官方IG

AFUMI北小松
「AFUMI北小松」豪華露營於2022年開幕，佔地約8500平方公尺，可說是距離琵琶湖最近的豪華露營，入住其中，只要走10步就到琵琶湖，結合自然美景與露營體驗，業者在園區內打造12棟各具特色的住房體驗，例如寵物友善的「圓頂帳篷」和一次可容納6人的「豪華別墅」，所有住宿均享有獨立衛浴設施，部分更設有露天風呂。

▲▼AFUMI北小松豪華露營。（圖／滋賀縣大津市提供）

▲園內擁有12種住宿選擇。（圖／滋賀縣大津市提供）

坐擁地理優勢之便，「AFUMI北小松」在園區內提供豪華BBQ和沙灘早餐，甚至有飲料指定時段無限暢飲服務，入夜後甚至有篝火活動，完美融合自然美景、舒適住宿、豐富活動以及美味餐飲。

▲▼琵琶湖飯店。（圖／翻攝自琵琶湖飯店IG）

▲琵琶湖飯店所有房型都是湖景。（圖／翻攝自琵琶湖飯店IG

琵琶湖飯店
同樣擁有湖景第一排絕佳視野的還有「琵琶湖飯店」。飯店距離JR大津車站只要5分鐘車程，若從京都車站搭電車前往，只要10分鐘就能到，非常方便，業者並提供大津車站到飯店的免費接駁服務。

▲▼琵琶湖飯店。（圖／翻攝自琵琶湖飯店IG）

▲琵琶湖飯店能邊泡湯邊欣賞琵琶湖。（圖／翻攝自琵琶湖飯店IG

全館171間房型均擁有琵琶湖景觀，館內更設有露天溫泉，除了房內可欣賞湖景外，也可以到公共使用的露天溫泉設施，邊泡湯邊享湖光山色。

▲▼雄琴溫泉湯元館。（圖／滋賀縣大津市提供）

▲雄琴溫泉湯元館內的眺望溫泉。（圖／滋賀縣大津市提供）

湯元館
隨著秋天的腳步已緩緩靠近，泡湯季節也將來臨。喜愛泡湯的旅客可前往有1200年歷史的雄琴溫泉鄉，入住同樣位於琵琶湖畔的溫泉旅館「湯元館」。

湯元館設有可眺望琵琶湖美景的「月心亭 附檜木溫泉浴池日式客房」、「附露天溫泉日式客房」、設有露天溫泉和備有西式床的「Hanare葭蘆葦」等多種客房，甚至能在房內享用近江牛料理。館內更設有7種不同風格溫泉浴池，能享受泡湯邊欣賞湖景的體驗。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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