大稻埕煙火最終日遇雨！3點到還有「河岸第1排」壓軸場煙火內容曝

▲「2024大稻埕夏日節」今（10日）進入尾聲，煙火將於3-5號水門間施放。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

「2024大稻埕夏日節」今（10日）進入尾聲，晚間8點施放480秒「戀曲140」煙火，但因下午1點多下起大雨，一向是攝影師首選的3-5號水門，有民眾下午3點多到仍可卡到好位置，而現場也擠得水泄不通。

▲▼「2024大稻埕夏日節」今（10日）下午5點多人潮陸續湧入；5號水門附近也是擠得水泄不通。（圖／記者彭懷玉攝）



沿著5號水門進入大稻埕碼頭，放眼望去盡是滿滿人潮，或坐或站，鋪好野餐墊、架好腳架，等待晚間8點的煙火施放，絲毫不受時而晴、時而雨的天氣影響遊興。其中，又被稱作「煙火第一排」3-5號水門，岸邊早被腳架卡好卡滿，不過，經詢問，來自台中的蔡姓父子檔，中午出發前往賞煙火，下午1點多到仍有好位子。

▲來自台中的蔡姓父子檔，中午出發前往賞煙火，下午1點多到仍有好位子。（圖／記者彭懷玉攝）



▲新莊的蔡姓夫妻差不多下午3點到，蔡先生（右）表示，前幾場到對面三重端拍攝煙火，不過因吃煙沒有拍到好作品，但主要也看風向和運氣。（圖／記者彭懷玉攝）



而來自新莊的蔡姓夫妻也差不多下午3點到，蔡先生表示，前幾場到對面三重端拍攝煙火，不過因吃煙沒有拍到好作品，但主要也看風向和運氣。他苦笑道「大稻埕煙火每次來都下雨」，希望晚點放煙火時不要下雨。

▲桃園楊梅過來的陳先生則是第一次拍攝大稻埕煙火，他3點多抵達仍有位子，陳先生笑稱，因為下午有下大雨，不然不會那麼晚還卡得到位。（圖／記者彭懷玉攝）



從桃園楊梅過來的陳先生則是第一次拍攝大稻埕煙火，他3點多抵達仍有位子，陳先生笑稱，因為下午有下大雨，不然不會那麼晚還卡得到位。

▲大稻埕碼頭5號水門聚集眾多人潮。（圖／記者彭懷玉攝）



觀傳局表示，今（10日）是大稻埕夏日節壓軸場，主題應景七夕，取名「戀曲140」，將以紅色愛心形狀揭開序幕，並透過金、銀色的煙火交織，演繹大稻埕的歷史文化，還有飛字煙火構出「TAIPEI」及「140」圖樣，象徵台北140周年的里程碑。

▲放眼望去盡是滿滿人潮，或坐或站，鋪好野餐墊、架好腳架，等待晚間8點的煙火施放。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，今年煙火配樂為MZ世代都愛的經典歌曲，包含告五人「給你一瓶魔法藥水」、王心凌「SUGAR HIGH」、魏嘉瑩feat.麋先生「藍色眼睛」、馬念先 & 9m88「你朝我的方向走來」及icyball冰球樂團「 能不能和我留在台北（陪我幾天）」。

▲大稻埕夏日節今進入最後一天。（圖／台北市觀傳局提供）



舞台活動「愛在花火燦爛時」自下午3點起展開，音樂展演由禪波ZENBØ、羅莎莎、黃祝賢儒、沒有才能，和就以斯JOYCE、金曲入圍演唱組合Limi、 Theseus 忒修斯、創作雙人組合南西肯恩、金曲新人入圍歌手李浩瑋Howard Lee、芒果醬Mango Jump及亞洲天團玖壹壹feat.葛西瓦等13組藝人輪番開唱，為夏日節炒熱氣氛。