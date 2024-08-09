住進礁溪無邊際溫泉酒店！免費早、晚餐吃到飽　高鐵票78折起

▲礁溪晶泉丰旅頂樓設有無邊際露天溫泉泳池。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻父親節商機，「礁溪晶泉丰旅」即日起至9月14日為止，推出「紳士老爹。微醺饗味」一泊二食住房專案，入住雅緻溫泉雙人客房，最低每人每晚3490元起，除享日式自助早餐吃到飽外，入住期間再享三燔礁溪「柴魚一番鍋放題」晚餐，官網訂房更享加購高鐵車票78折起優惠。

▲▼晶泉丰旅客房。

礁溪晶泉丰旅指出，此次一泊二食專案，雙人可選擇入住雅緻溫泉客房，同時也推薦全家四口入住家庭客房。專案不僅贈送三燔礁溪日式自助早餐，更可獨享三燔礁溪「柴魚一番鍋放題」晚餐，爽口的柴魚湯底鍋物搭配美國下肩胛肋眼牛、美國胸腹牛、丹麥梅花豬肉、台灣豚腹肉等頂級肉品，以及鮮時蔬食放題、自助式沙拉吧、哈根達斯冰淇淋，8月11日前入住，爸爸用餐再贈「手工碳烤鱈寶」一份。

業者此次也與「吉姆老爹啤酒工場」合作，贈送房客「吉姆老爹 盛夏馬賽克」啤酒，數量有限、送完為止。此外，飯店內每間溫泉客房房間寬敞舒適，配有專屬半露天景觀湯池，更有全台最美頂樓的無邊際溫泉泳池可眺望龜山島的風光。

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▲礁溪長榮鳳凰酒店是礁溪的五星酒店之一。（圖／記者蔡玟君攝）

而礁溪長榮鳳凰酒店則在今年夏天推出全新「果然夏日瘋」住房專案，平日一泊一食專案每房8000元起，一泊二食專案每房9200元起，若一次連住兩晚（或當日入住二間）再減3000元。入住旅客可享星巴克無限喝，晚餐更吃得到首創的烤鴨全宴吃到飽，房內則可使用LV備品。

同時配合宜蘭縣推動在地觀光，凡於長榮鳳凰酒店住宿的房客，退房當日可憑住宿滿額的紙本發票，免費兌換宜蘭國際童玩藝術節入園憑證，發票金額滿2000元可兌換1人免費入園、滿8000元可免費兌換4人免費入園。