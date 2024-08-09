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加入會員現領400元！漢來美食APP周年慶加送4人同行1人免費券

▲來美食APP周年慶，凡下載註冊加碼送300元、海港平日下午餐4人同行1人免費券等。（圖／漢來美食提供）

▲來美食APP周年慶，註冊成新會員，加碼送海港平日下午餐4人同行1人免費券。（圖／漢來美食提供）

記者黃士原／台北報導

旗下擁有「漢來海港」Buffet等餐廳的漢來美食，歡慶「來美食APP」上線2周年，即日起註冊成為新會員除了現領400元電子券，再送漢來海港平日下午餐4人同行1人免費、酸菜魚鍋物5折，以及片皮鴨加1元多1吃。

▲來美食APP周年慶，註冊成新會員，加碼送溜溜酸菜魚1~2人份鍋物5折優惠券。（圖／漢來美食提供）

「來美食APP」上線2周年好禮大放送，即日起至9月15日，只要下載註冊成為新會員，除了原本的100元電子券外，活動期間再加碼送300元電子券、漢來海港平日下午餐4人同行1人免費優惠券、溜溜酸菜魚1~2人份鍋物5折優惠券、上菜片皮鴨專賣店即烤櫻桃片皮鴨加1元多一吃優惠券，總價值超過1500元。

此外，8月適逢父親節，漢來海港、PAVO餐酒館也推出會員專屬優惠，即日起至8月31日，會員可至APP領取「漢來海港88折優惠券」（限量2萬份），消費集點還可抽iPhone 15。而PAVO餐酒館單筆消費滿1200元，即可獲得一次刮刮樂機會，有機會獲得千元美食金、超值餐點、人氣調酒兌換券。

▲王品集團旗下台式潮鍋「尬鍋」8月進軍高雄。（圖／記者黃士原攝）

另外，王品集團旗下台式潮鍋「尬鍋」7月插旗嘉義，8月再進軍高雄，並推出多重優惠，8月6日至8月31日到富民店用餐，身分證字號英文字母為「E」或「S」，炒雞單人系列套餐享88折優惠。

尬鍋主打濃郁醇厚的台式湯頭火鍋，有剝皮辣椒雞湯火鍋、金銀蒜頭雞湯火鍋、辣G麻辣雞湯火鍋、酒香薑煸麻油雞湯火鍋，以及經典石頭火鍋，個人鍋298元起。除了經典石頭火鍋之外，其他4種雞鍋都還能搭牛豬雞及海鮮，消費者可以根據個人喜好任意搭配肉類。

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