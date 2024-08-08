2業者晚鳥機票優惠！日韓來回5888元起　搭遊輪海上看熱海花火

▲想到日本玩，把握晚鳥機票優惠。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

把握出國晚鳥優惠，旅遊電商KKday看好日韓旅遊續旺，推出一系列日韓夏季限定體驗活動，還有東京來回機票9999元起、沖繩機票9388元起，以及大邱、首爾機票5888元起優惠。

▲到釜山一定要搭一次天空膠囊列車。（圖／記者蔡玟君攝）

KKday持續推出8、9月晚鳥優惠，以機票為例，東京五天來回機票9999元起、沖繩四日來回機票9388元起、大阪五日來回機票1萬1888元。針對韓國則推出9月13日出發首爾四日來回機票6888元起，8月底出發的大邱、首爾五日機票5888元起，另有釜山8至9月期間出發，五日來回機票7500元起。

▲北海道藝術煙火大會。（圖／北海道藝術煙火大會提供）

▲熱海煙火大會備受旅客喜愛，還能搭船，在船上欣賞。（圖／熱海煙火大會提供）

夏天到日本必看活動就是花火大會，業者除了推出8月底前預訂日本商品享95折優惠外，也推出花火一日遊體驗，如可以欣賞絢爛煙火遍布整個夜空的「熱海海上花火郵船體驗一日遊」、「熱海花火大會一日遊」，售價2770元起，還有9月8日將舉行的「北海道藝術煙火大會」售價2535元起；9月28日舉辦的「日本茨城大洗海上煙火大會2日遊」，可以欣賞多達1萬5000發的壯麗花火、入住五星飯店，並前往大洗水族館，到那珂湊魚市場品嚐海鮮丼飯，每人售價9960元起。

▲香港機票下殺 。（圖／易遊網提供，下同）

還想找便宜機票嗎？易遊網則從即日起至9月30日為止推出「周三狂歡日」，輸入指定折扣碼「807300」，就可享機票現折300元優惠。短程線機票部分，飛香港4056元起、曼谷5352元起。

▲曼谷受惠於免簽政策，吸引更多台灣人前往 。

易遊網分析，暑假便宜機票數量有限且機位散落，優惠價格主要集中在8月中下旬。如現在香港來回含稅票價最低4056元起；充滿潮流和文化魅力的首爾，來回含稅價5944元起；擁有蔚藍海水和白色沙灘的沖繩，來回含稅價7335元起，曼谷也有含稅價5352元起優惠。

▲澳洲墨爾本 。

不僅如此，長程線也有便宜票價！擁有咖啡之都稱號的墨爾本，來回票價最低1萬3223元起，因適逢淡季，不僅有便宜票價還可以同時享受優惠的住宿價格；歐洲旅遊的必遊之地，且擁有眾多博物館、劇院與展覽的法蘭克福，來回票價2萬9295元起。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）