桃園推出暑假必遊行程　「放假囉！來慈湖」浪漫登場

▲「放假囉！來慈湖」！七夕情人週將推出浪漫燈光秀，中秋團圓週展演夢幻水舞秀！

圖、文／桃園市政府觀光旅遊局提供

桃園市大溪慈湖紀念雕塑公園將於8月9日至9月17日的週末與國定假日舉辦「放假囉！來慈湖」活動，此次特別規劃以七夕與中秋為主題的「兩大節慶週主題夜」，七夕情人週推出浪漫燈光秀，中秋團圓週展演夢幻水舞秀，歡迎民眾親臨這獨有歷史意義的場域，感受不一樣的慈湖新魅力。

▲「放假囉！來慈湖」活動資訊。

▲「放假囉！來慈湖」交通資訊。



慈湖紀念雕塑公園與慈湖停車場於去年完工後，11月首推復古風「2023慈湖夜來香」活動，帶領大家重溫慈湖夜間水舞光影魅力，今年慈湖觀光質感再升級，推出「放假囉！來慈湖」觀光新概念，結合七夕與中秋兩大傳統東方節慶的浪漫元素，邀請大家8月七夕觀賞浪漫燈光秀，9月中秋再來賞月看水舞。此外，還規劃了諸多週末精彩節目、節慶FUN市集及藝術光造景，非常適合親子、青年、樂齡與熱愛戶外族群的民眾到慈湖休閒玩樂FUN桃園。

▲慈湖紀念雕塑公園。

慈湖觀光質感升級 鎖定低碳、健康、戶外、創新、文化

慈湖紀念雕塑公園去年完成優化，首波「2023慈湖夜來香」活動，以懷舊復古情境搭配經典水舞展演，讓慈湖夜間觀光重新升溫；今年，桃園市政府觀光旅遊局(觀旅局)讓慈湖的觀光質感再升級，以簡單概念「放假囉！來慈湖」為主題，向民眾傳達慈湖是大家周末假日、國定假日、節慶假日的好去處，並在這個概念上打造全新主視覺，運用了象徵低碳的「黃、橘、紅、藍、綠」五種色彩，創建「月影流光、自然生態、裝置藝術、波光舞台、互生共榮、湖光映影」五個符號，標榜慈湖五大觀光定位「低碳環保、健康生態、戶外休閒、創新活力、文化傳承」。

▲慈湖橋。

▲蔣公銅像。

慈湖活動浪漫登場 精彩內容邀你解鎖

七夕與中秋自古以來都是屬於東方人的浪漫節日，今年慈湖活動特別與節慶結合，從七夕至中秋(8/9-9/17)打造「兩大節慶週主題夜」，並規劃雙節慶雙主秀，在8月七夕週(8/9-8/11)推出星空浪漫燈光秀，在9月中秋週(9/14、9/15、9/17)推出月下夢幻水舞秀，還有即將成真火舞秀、歌手Echo演出、廚師漢克烹飪秀、戶外電影院、太鼓、舞蹈、樂團等許多精彩節慶節目與市集(FUN市集)，此外，會場布置融入牛郎織女、嫦娥奔月、月兔搗藥等神話愛情元素，打造出「萌兔登月區」與「閃耀愛情區」兩大浪漫光環境。透過燈光、音樂與自然環境的完美融合，讓民眾感受慈湖夜間美好的視聽饗宴，在浪漫氛圍中歡度七夕與中秋佳節。除了節慶週主題夜以外，活動期間也有周末限定表演，而尚未安排節目與市集的假日，則開放對外招募，觀旅局周柏吟局長表示：「慈湖是國家級的觀光景點，每到周末假日就吸引非常多的遊客到來，因此在活動期間，我們將擴大對外招募街頭藝人、表演團體及攤商市集，歡迎他們周末假日到慈湖表演與擺攤，招募報名機制將於8月中旬於活動官網及「樂遊桃園Facebook」公布。

▲浪漫七夕燈光秀(示意圖)。

▲慈湖夜間水舞光影(2023年)。

遊慈湖免煩惱 接駁車、台灣好行、公車載你到會場

觀旅局要讓民眾遊慈湖免煩惱，規劃了免費接駁車藍線與綠線，藍線接駁車為北橫遊客中心(經國紀念館)站至慈湖導覽站，綠線接駁車為大溪橋頭停車場站至慈湖導覽站，發車時間為8/9、8/10、8/11、9/14、9/15、9/17之下午14：30起至晚間20：30，並視人潮情況機動調整。此外，民眾也可以多加利用「台灣好行」501大溪快線、502小烏來線(假日行駛)、506東眼山線，以及「桃園客運」5090、5091、5093、5094、5099、5104、5105、5106、5107、5109、5301、L701、L702。此外，自行駕車前往的民眾，可以選擇停放在慈湖停車場(活動會場停車場)，但因汽機車之車位數量有限，亦可停放於北橫遊客中心停車場或大溪橋頭停車場，再搭乘藍線或綠線免費接駁車抵達會場。

歡迎民眾「放假囉！來慈湖」，更多活動資訊請至活動官網及「樂遊桃園Facebook」查詢。

▼慈湖遊客中心及停車場。



