新北第4家！阿緯「點點心」中和環球店籌備中　暫定11月開幕

▲阿緯「點點心」中和環球店籌備中。（圖／緯豆集團提供）

記者黃士原／台北報導

由藝人阿緯（劉峻緯）所代理引進的「點點心」，7月在高雄開出第2家分店後，持續籌備新門市，準備進駐中和環球購物中心，開幕時間暫定11月。

點點心主要提供各式美味港點，從蒸點、煎炸類、麵飯、湯品與飲料，菜單品項多達50種，如果一時不知如何選擇，可以參考10大銷售排行榜，第1名是豬仔流沙包，第2名是蔥油雞扒撈丁，第3名是香煎蘿蔔糕，第4名到第10名依序是蟹子燒賣皇、韭黃鮮蝦腸粉、三小菠蘿油、金絲龍鬚蝦、奶油焗白菜、XO醬豬排撈丁、海苔酪梨咸水角。

▲點點心招牌「豬仔流沙包」。（圖／記者黃士原攝）

點點心7月在高雄開出第2家分店，地點位於漢神巨蛋購物廣場，接著品牌持續拓展新據點，記者在求職網站上發現，已經在籌備中和環球店，這也是新北第4家店，開幕時間暫定11月。

點點心每家分店都有各自的風格，7月才開幕的漢神巨蛋店，以溫柔清甜的「文青港奶色」為視覺主色調，並且將高雄輕軌、高雄巨蛋、高雄大港橋、流行音樂中心、內惟藝術中心等地標景點，融於店裝設計中。

▲8月31日前到「點8號」點用任意8道蒸籠點心，即可享有88折優惠。（圖／點八餐飲集團提供）

另外，也是港點專賣店的「點8號」，暑假期間推出超值優惠，8月31日前，平日到全台「點8號」內用，選任意8道蒸籠點心，即可享有88折優惠。

「點8號」擁有多種經典港點，滋味各不相同，每位港點控都可以在這裡找到屬於自己的心頭好。「水晶蝦餃皇」白裡透紅且皮不沾黏、鮮蝦大顆而完整；「鹹蛋蒸肉餅」汁多鮮香、富含彈性；「魚子鮮燒賣」又脆又彈、味道鮮甜，每道都是回憶中的港式經典。