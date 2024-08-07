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線型公園新地標！%Arabica中山店今日開幕　2樓座位區未開放　

▲線型公園新地標！%Arabica中山旗艦店今日開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲「%Arabica」中山旗艦店今日開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

以文青風著稱的「%Arabica」，台灣第2家店「中山旗艦店」今日開幕，不過目前僅提供外帶，2樓座位區尚未開放。

「%Arabica」台灣第2家店「中山旗艦店」選擇落腳中山北路2段50巷45號，就在中山線型公園旁邊，較靠近雙連捷運站，與象山店不同，整棟純白建築有3層樓，還有大片玻璃窗，2樓牆面還有大片綠意植栽。

%Arabica每家店面的裝潢，都依據當地的文化特色而不同，今日開幕的中山旗艦店由日本設計團隊操刀，由一棟老宅改造而成，1樓是咖啡櫃檯與烘焙室，大量使用青銅綠、白色瓷磚，而入口處的「%」標誌燈光藝術作品，則垂直堆疊並貫穿1、2樓。

▲線型公園新地標！%Arabica中山旗艦店今日開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲%Arabica中山旗艦店今日開幕，並未出現大批排隊人潮。

▲線型公園新地標！%Arabica中山旗艦店今日開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲中山旗艦店也一樣提供消費者現買現烘的服務。

%Arabica中山旗艦店今日開幕，下午3點記者實際走訪現場，並未看到大批排隊人潮，櫃台前等候點餐的人數約10多位。雖然中山旗艦店在2樓設計有座位區，但今日未開放供消費者使用，店員表示開放時間還沒確定。

中山旗艦店也一樣提供消費者現買現烘的服務，共有9種咖啡豆可選（會隨季節變化）。

▲LEIBLE COFFEE台北限定荔枝冷萃咖啡。（圖／業者提供）

▲澳洲LEIBLE COFFEE首度登台，台北士林旗艦店8月10日正式開幕。（圖／業者提供）

另外，在澳洲雪梨已開設4家門店以及1間咖啡烘培坊的LEIBLE COFFEE，今年首度登台，台北士林旗艦店8月10日正式開幕。

LEIBLE COFFEE士林旗艦店採用獨棟裝潢，延續品牌標誌性的鼠尾草綠搭配及多層的舒適空間，1樓為咖啡師的沖煮吧台及展品區，2樓則設計為顧客內用區並設有玻璃窗景，可以感受舒適的自然採光。

▲LEIBLE COFFEE台北限定荔枝冷萃咖啡。（圖／業者提供）

▲LEIBLE COFFEE台北限定荔枝冷萃咖啡。（圖／業者提供）

LEIBLE COFFEE招牌手沖系列使用的單品豆，都是在澳洲烘豆後直接空運來台。旗艦店也同步推出台北限定款菜單，包括冰奶油咖啡、季節限定的荔枝冷萃咖啡，以及來自韓國濟州島Osulloc茶園優質茶葉所製成的綠茶及冰抹茶拿鐵。
 

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關鍵字： 美食雲 %Arabica 咖啡專題

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