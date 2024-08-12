大溪老街逛膩了？逛老宅邸＋2人小辦桌＋爐烤美食＋老宅單品咖啡「新興玩法」超上癮

▲你以為已經玩膩的大溪，其實還有許多特色美食與玩法待發掘！（圖／記者湯興漢攝，下同）

生活中心／綜合報導

大溪，這個一提起就讓人聯想到老街、木雕與豆干的地方，但它們背後的故事你知道嗎？大溪舊時被稱為「大嵙崁」，因為與大漢溪相鄰，讓大溪曾是北台灣木材輸出的重要門戶，由此衍生出了木雕藝術與老街文化並且被世代傳承，成就了大溪深厚的人文底蘊。而大溪的木林步道，更是這裡的一大亮點，繁茂的樹木林景，成為了許多人每到假日就想來趟森林浴的首選，既有彷彿穿越時空隧道的老街，更能感受到大自然的氣息，體驗到都市裡無法得到的寧靜與舒適。

老宅重生巡禮，狀元宅邸重溫大時代的風華

但如果來到大溪只知道老街、豆干、森林浴，那可就過時囉！桃園市政府近年來積極攜手在地、推動「地方創生」工作，希望透過創新的多元思考角度連結地方特色，為舊城區注入新活力與生命！桃園知名的國定古蹟「李騰芳古宅」，保留了百年前大戶人家的生活氛圍，以及當代巧奪天工的木藝美學，目前也委託木藝生態博物館代為經營管理，以現代化的管理思維讓古厝得以繼續承載家族與地方的悠悠百年。

▲擁有超過150年歷史的李騰芳古宅，展現大戶人家的生活風華。（圖／桃園市立大溪木藝生態博物館提供）

「李騰芳古宅」是桃園的重要地標，這棟超過150年歷史的建築是當地知名的秀才厝，也讓現代人得以窺見「官宅」與一般古厝的不同，像是除了廟宇祖祠，就只有官方或中舉人之家族才能使用的燕尾屋脊，以及古宅前的半月池。古宅旁以兩道護龍鞏固中庭的設計，不僅體現了傳統雕刻的精湛藝術水準，更堪稱是標準的古代建築教科書！進入古厝內，每一處角落感受到充滿著匠心獨具的藝術氣息，細膩木雕工藝與內牆的書畫，在在展現出匠人的巧思與文人的風雅，也讓人不禁讚嘆古人的智慧與技藝。無論是喜歡懷舊風格的攝影愛好者，還是對大時代的磅礡感充滿熱愛的歷史迷，國定二級古蹟「李騰芳古宅」都是來到大溪絕對不能錯過的景點！

▲李騰芳古宅獨特的燕尾屋脊設計，體現了官宅的尊貴與傳統建築的精湛技藝。（圖／桃園市立大溪木藝生態博物館提供）

李騰芳古宅

地址：桃園市大溪區月眉路198巷32號

電話：(03) 388-8600



百年老厝重溫鄉土味，歡迎來作客給大溪人請

誰說情侶檔、三五好友，湊不齊8到10個人就不能吃到辦桌菜！這間藏身於大溪百年古厝中的「隱灶腳百年老厝餐館」，取自「溫灶咖」的台語諧音，由於身為大溪人的老闆與老闆娘極度熱愛辦桌文化，不僅攜手總鋪師以古法傳承的手藝結合在地新鮮食材，再經過精燉慢火的烹調，端出一道道精緻又澎湃的辦桌菜，更主打2人也可以享受7菜1湯的「小辦桌」。不過，實際吃起來就會發現每道份量仍是多得驚人，不時就會有客人怯生生地問「是不是給錯了」，但老闆娘總會大笑反問，「辦桌不就是要讓每個人吃飽又能打包嗎！」

▲1人850元的4人小辦桌料理，份量簡直就跟10人辦桌一樣！（圖／記者湯興漢攝，下同）

在大溪經營民宿的老闆娘介紹，這個古厝是大溪過去相當重要的「萬承木器行」，現在內部都還保留當初學徒們使用的梯子，經過處理後的老式牆面，還找得到當初張貼舊海報、舊報紙的殘跡。花了數百萬才整修好的老屋，原先是給民宿客人吃早餐的地方，古厝裡的天井與灶腳更是讓大家流連忘返的地方。

▲▼充滿古意的空間，瞬間將許多客人的思緒帶回小時候的鄉下生活。

在許多客人支持下，老闆與老闆娘正式在去年9月推出辦桌菜，最受饕客歡迎的就是每日嚴選的現流魚，以黑醋取代一般常見的番茄糖醋，帶來獨樹一格的辦桌風味。老闆娘也推薦喜愛西式的客人可以到「隱灶腳」對面的隱花園咖啡廳喝杯咖啡、點一盤招牌披薩，後頭還有不為人知的秘境空間，能夠將大溪原始且具綠意的樣貌盡收眼底！

▲「隱灶腳」老闆娘（中）與工作團隊。

隱灶腳百年老厝餐館

地址：桃園市大溪區中央路36-1號

電話：(03)389-3222

備註：以人頭計價，共有680元、850元、1,250元價位可選，另有提供精緻桌菜，需事先洽詢預訂

在地食材的爐烤饗宴，主廚漢克的創意家鄉味

長期與知名家電品牌合作課程，也曾在英國米其林星級餐廳工作的知名廚師漢克，近年回到老家大溪開設「再春食堂」，結合台式元素的簡約裝潢頗有在家吃飯的溫馨感，精緻定食的招牌餐點，像是鮮嫩多汁的豬排和帶點甜味的乾燒唐揚雞，都讓不少慕名而來的客人直呼幸福感滿滿。

▲▼再春食堂精緻定製招牌餐點，完美結合台式風味，讓人一試成主顧。

除了店內定食，漢克也利用友人幫他特製的烤爐推出不定期的「爐烤料理餐會」，食材皆選用當地可取得的新鮮食材，像是新鮮脆口又富有香氣的韭菜花、在地商家製作的厚豆皮，又或是市場阿嬤自製的南瓜饅頭和炒酸菜，透過烤爐集中火力的設計，再加上漢克精準的時間溫度調控，完美呈現每一種食材最好吃的狀態！漢克認為，所謂的「在地」應該是指在這片土地上做生意和生活的人們，與其強調食材百分百來自在地，不如就用市場可見的食材、信任魚販推薦的漁獲，集結眾人的心力與心意，做出一道道真正體現日常生活的在地料理。

▲▼友人特製的烤爐奠定漢克開設這間店的基礎，店內的餐食與爐烤料理餐會，幾乎都是以這個烤爐製作。從市場買來的食材加以製作的美食，就是漢克認為最在地、最生活的料理。

▼簡約的店內空間，透出令人熟悉的台式舒適感。

漢克也透露，這間店的前身其實是友人阿公阿嬤的起家厝，當時更是大溪第一間專做「西裝改訂製」的店面，而且名字就叫做「再春」！除了沿襲舊名，店內的老地磚也被保留下來，成為不少來訪客人津津樂道的話題之一。

▲「再春食堂」老闆漢克。

再春食堂（廚師漢克爐烤餐會）

地址桃園市大溪區中央路178號

電話：(03)387-0178

備註：無訂位服務

老宅翻修咖啡廳，內行人品咖啡，外行人品古早味

依據交通部觀光署觀光遊憩據點人次統計，112年大溪老街遊客人數為496萬人次，而大溪老街也被票選為全台最受歡迎老街之一。不過炎炎夏日逛老街，汗流浹背時難免希望能找一間咖啡廳坐下來休息，藏身巷弄內的「大溪草尾店事務所」，開店8年以來不只培養一群忠實的咖啡迷客人，也成為周遭鄰里長輩經常走動的活動中心！

▲▼雙重厭氧發酵的「醉夢」屬於中淺焙，風味相當順口，檸檬糖霜磅蛋糕的酸甜感也非常平衡！

「大溪草尾店事務所」是以超過七十載的老屋翻修而成，擁有整修老屋專業、又熟稔咖啡烘焙特性的老闆蔡昀婷其實是台中人，然而多年前一踏進大溪，同樣也被大溪人堅守的在地信仰、文化底蘊給深深吸引。她笑言，最初開店時，附近的長輩鄰居看到是年輕人的店都不敢走進來，但隨著蔡昀婷積極參與在地活動，例如加入外語導覽團隊，將大溪關聖帝君慶典繞境等活動介紹給外國旅客認識，逐步也加深與這片土地和鄰居之間的互動。「之前還有鄰居說『欸妳在這裡這麼久了，我來幫妳去報名爐主』，還好後來沒有筊到杯，不然我真的不知道要怎麼辦。」蔡昀婷大笑道。

▲店內的黑板繪製了日治時期地籍圖，讓外地人與在地人一眼就能看見大溪在歷史舞台的角色與位置。

平時都在「大溪草尾店事務所」忙著的蔡昀婷表示，自己很喜歡市場少見的特殊處理法，所以店裡除了常見的水洗、日曬、蜜處理等豆子，也會進一些像是低溫厭氧發酵這種特殊處理的豆子。「大溪人習慣用井水，由於水質乾淨，做出來的豆干也特別好吃。湧泉水擁有純淨無雜質的特性，因此我們店裡使用井水沖泡的手沖咖啡，風味的表現也相當豐富！」店裡亦有布朗尼、磅蛋糕、巴斯克等甜點品項，下次來到大溪也別忘了推開「大溪草尾店事務所」的門，以滿室的咖啡香度過悠閒午後。

▲「大溪草尾店事務所」老闆蔡昀婷。

大溪草尾店事務所

地址：桃園市大溪區草店尾一巷1號

電話：(03)388-2886

備註：無訂位服務

不忍錯過的「溪」有絕景，一遊大溪感受百年在地文化薰陶

細數北台灣的老街景點，幾乎沒有一個地方像大溪這樣，擁有超過300歷史的風土民情，既保有深厚的藝文氣息、歷史底蘊，還能享受自古延續至今的日常吃食、辦桌文化，更有精緻定食與單品咖啡等豐富選擇，無法被取代的人文旅遊熱點，對於平日被辦公室壓力壓得喘不過氣的都市人來說，無疑是一個絕佳的週末忘憂小旅行勝地！

行李箱準備好，無論是還沒造訪過大溪，或是曾經短暫一遊的旅人，都很適合將上述景點納入最新的旅遊規劃，讓大溪老街成為2024最難忘的旅遊體驗。

2024「放假囉！來慈湖」浪漫登場，一起點亮大溪慈湖夜空

大溪慈湖紀念雕塑公園於8月9日至9月17日週末與國定假日舉辦「放假囉！來慈湖」活動，主打七夕與中秋「節慶週主題夜」，雙節慶雙主秀輪番上陣點亮慈湖夜空。9月14、15、17日的中秋節慶週主題夜，推出月下夢幻水舞秀，邀請五舞太鼓團、原林藝術舞集、Aim Dual樂團、享頑樂團陪民眾賞月，更有神話愛情元素「萌兔登月區」與「閃耀愛情區」兩大浪漫光環境，此外，5個週末限定日(8月24、25日及9月7、8、13日)，亦有DIY體驗、樂團、雜耍表演，更多活動資訊請至官網https://2024funcihu.tycg.gov.tw及「樂遊桃園Facebook」查詢。

▲2024「放假囉！來慈湖」活動主視覺。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲大溪慈湖紀念雕塑公園。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

2024「放假囉！來慈湖」

活動時間：8/9～9/17・15：00～20：00

活動地點：慈湖紀念雕塑公園

官網 : https://2024funcihu.tycg.gov.tw