ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

大溪老街逛膩了？逛老宅邸＋2人小辦桌＋爐烤美食＋老宅單品咖啡「新興玩法」超上癮

▲▼桃園大溪觀光。（圖／記者湯興漢攝）

▲你以為已經玩膩的大溪，其實還有許多特色美食與玩法待發掘！（圖／記者湯興漢攝，下同）

生活中心／綜合報導

大溪，這個一提起就讓人聯想到老街、木雕與豆干的地方，但它們背後的故事你知道嗎？大溪舊時被稱為「大嵙崁」，因為與大漢溪相鄰，讓大溪曾是北台灣木材輸出的重要門戶，由此衍生出了木雕藝術與老街文化並且被世代傳承，成就了大溪深厚的人文底蘊。而大溪的木林步道，更是這裡的一大亮點，繁茂的樹木林景，成為了許多人每到假日就想來趟森林浴的首選，既有彷彿穿越時空隧道的老街，更能感受到大自然的氣息，體驗到都市裡無法得到的寧靜與舒適。

老宅重生巡禮，狀元宅邸重溫大時代的風華
但如果來到大溪只知道老街、豆干、森林浴，那可就過時囉！桃園市政府近年來積極攜手在地、推動「地方創生」工作，希望透過創新的多元思考角度連結地方特色，為舊城區注入新活力與生命！桃園知名的國定古蹟「李騰芳古宅」，保留了百年前大戶人家的生活氛圍，以及當代巧奪天工的木藝美學，目前也委託木藝生態博物館代為經營管理，以現代化的管理思維讓古厝得以繼續承載家族與地方的悠悠百年。

▲▼ 桃園,大溪,老街,豆干,木雕,李騰芳古宅,隱灶腳,廚師漢克,再春食堂,大溪草尾店事務所。（圖／桃園市立大溪木藝生態博物館提供）▲擁有超過150年歷史的李騰芳古宅，展現大戶人家的生活風華。（圖／桃園市立大溪木藝生態博物館提供）

「李騰芳古宅」是桃園的重要地標，這棟超過150年歷史的建築是當地知名的秀才厝，也讓現代人得以窺見「官宅」與一般古厝的不同，像是除了廟宇祖祠，就只有官方或中舉人之家族才能使用的燕尾屋脊，以及古宅前的半月池。古宅旁以兩道護龍鞏固中庭的設計，不僅體現了傳統雕刻的精湛藝術水準，更堪稱是標準的古代建築教科書！進入古厝內，每一處角落感受到充滿著匠心獨具的藝術氣息，細膩木雕工藝與內牆的書畫，在在展現出匠人的巧思與文人的風雅，也讓人不禁讚嘆古人的智慧與技藝。無論是喜歡懷舊風格的攝影愛好者，還是對大時代的磅礡感充滿熱愛的歷史迷，國定二級古蹟「李騰芳古宅」都是來到大溪絕對不能錯過的景點！

▲▼ 桃園,大溪,老街,豆干,木雕,李騰芳古宅,隱灶腳,廚師漢克,再春食堂,大溪草尾店事務所。（圖／桃園市立大溪木藝生態博物館提供）▲李騰芳古宅獨特的燕尾屋脊設計，體現了官宅的尊貴與傳統建築的精湛技藝。（圖／桃園市立大溪木藝生態博物館提供）

李騰芳古宅
地址：桃園市大溪區月眉路198巷32號
電話：(03) 388-8600

百年老厝重溫鄉土味，歡迎來作客給大溪人請
誰說情侶檔、三五好友，湊不齊8到10個人就不能吃到辦桌菜！這間藏身於大溪百年古厝中的「隱灶腳百年老厝餐館」，取自「溫灶咖」的台語諧音，由於身為大溪人的老闆與老闆娘極度熱愛辦桌文化，不僅攜手總鋪師以古法傳承的手藝結合在地新鮮食材，再經過精燉慢火的烹調，端出一道道精緻又澎湃的辦桌菜，更主打2人也可以享受7菜1湯的「小辦桌」。不過，實際吃起來就會發現每道份量仍是多得驚人，不時就會有客人怯生生地問「是不是給錯了」，但老闆娘總會大笑反問，「辦桌不就是要讓每個人吃飽又能打包嗎！」

▲▼桃園大溪觀光。（圖／記者湯興漢攝）

▲1人850元的4人小辦桌料理，份量簡直就跟10人辦桌一樣！（圖／記者湯興漢攝，下同）

在大溪經營民宿的老闆娘介紹，這個古厝是大溪過去相當重要的「萬承木器行」，現在內部都還保留當初學徒們使用的梯子，經過處理後的老式牆面，還找得到當初張貼舊海報、舊報紙的殘跡。花了數百萬才整修好的老屋，原先是給民宿客人吃早餐的地方，古厝裡的天井與灶腳更是讓大家流連忘返的地方。

▲▼桃園大溪觀光。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼充滿古意的空間，瞬間將許多客人的思緒帶回小時候的鄉下生活。

▲▼桃園大溪觀光。（圖／記者湯興漢攝）

在許多客人支持下，老闆與老闆娘正式在去年9月推出辦桌菜，最受饕客歡迎的就是每日嚴選的現流魚，以黑醋取代一般常見的番茄糖醋，帶來獨樹一格的辦桌風味。老闆娘也推薦喜愛西式的客人可以到「隱灶腳」對面的隱花園咖啡廳喝杯咖啡、點一盤招牌披薩，後頭還有不為人知的秘境空間，能夠將大溪原始且具綠意的樣貌盡收眼底！

▲▼桃園大溪觀光。（圖／記者湯興漢攝）

▲「隱灶腳」老闆娘（中）與工作團隊。

隱灶腳百年老厝餐館
地址：桃園市大溪區中央路36-1號
電話：(03)389-3222
備註：以人頭計價，共有680元、850元、1,250元價位可選，另有提供精緻桌菜，需事先洽詢預訂

在地食材的爐烤饗宴，主廚漢克的創意家鄉味
長期與知名家電品牌合作課程，也曾在英國米其林星級餐廳工作的知名廚師漢克，近年回到老家大溪開設「再春食堂」，結合台式元素的簡約裝潢頗有在家吃飯的溫馨感，精緻定食的招牌餐點，像是鮮嫩多汁的豬排和帶點甜味的乾燒唐揚雞，都讓不少慕名而來的客人直呼幸福感滿滿。

▲▼ 桃園,大溪,老街,豆干,木雕,李騰芳古宅,隱灶腳,廚師漢克,再春食堂,大溪草尾店事務所。（圖／桃園市立大溪木藝生態博物館提供）▲▼再春食堂精緻定製招牌餐點，完美結合台式風味，讓人一試成主顧。▲▼ 桃園,大溪,老街,豆干,木雕,李騰芳古宅,隱灶腳,廚師漢克,再春食堂,大溪草尾店事務所。（圖／桃園市立大溪木藝生態博物館提供）

除了店內定食，漢克也利用友人幫他特製的烤爐推出不定期的「爐烤料理餐會」，食材皆選用當地可取得的新鮮食材，像是新鮮脆口又富有香氣的韭菜花、在地商家製作的厚豆皮，又或是市場阿嬤自製的南瓜饅頭和炒酸菜，透過烤爐集中火力的設計，再加上漢克精準的時間溫度調控，完美呈現每一種食材最好吃的狀態！漢克認為，所謂的「在地」應該是指在這片土地上做生意和生活的人們，與其強調食材百分百來自在地，不如就用市場可見的食材、信任魚販推薦的漁獲，集結眾人的心力與心意，做出一道道真正體現日常生活的在地料理。

▲▼桃園大溪觀光。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼友人特製的烤爐奠定漢克開設這間店的基礎，店內的餐食與爐烤料理餐會，幾乎都是以這個烤爐製作。從市場買來的食材加以製作的美食，就是漢克認為最在地、最生活的料理。

▲▼桃園大溪觀光。（圖／記者湯興漢攝）

▼簡約的店內空間，透出令人熟悉的台式舒適感。

▲▼桃園大溪觀光。（圖／記者湯興漢攝）

漢克也透露，這間店的前身其實是友人阿公阿嬤的起家厝，當時更是大溪第一間專做「西裝改訂製」的店面，而且名字就叫做「再春」！除了沿襲舊名，店內的老地磚也被保留下來，成為不少來訪客人津津樂道的話題之一。

▲▼桃園大溪觀光。（圖／記者湯興漢攝）

▲「再春食堂」老闆漢克。

再春食堂（廚師漢克爐烤餐會）
地址桃園市大溪區中央路178號
電話：(03)387-0178
備註：無訂位服務

老宅翻修咖啡廳，內行人品咖啡，外行人品古早味
依據交通部觀光署觀光遊憩據點人次統計，112年大溪老街遊客人數為496萬人次，而大溪老街也被票選為全台最受歡迎老街之一。不過炎炎夏日逛老街，汗流浹背時難免希望能找一間咖啡廳坐下來休息，藏身巷弄內的「大溪草尾店事務所」，開店8年以來不只培養一群忠實的咖啡迷客人，也成為周遭鄰里長輩經常走動的活動中心！

▲▼桃園大溪觀光。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼雙重厭氧發酵的「醉夢」屬於中淺焙，風味相當順口，檸檬糖霜磅蛋糕的酸甜感也非常平衡！

▲▼桃園大溪觀光。（圖／記者湯興漢攝）

「大溪草尾店事務所」是以超過七十載的老屋翻修而成，擁有整修老屋專業、又熟稔咖啡烘焙特性的老闆蔡昀婷其實是台中人，然而多年前一踏進大溪，同樣也被大溪人堅守的在地信仰、文化底蘊給深深吸引。她笑言，最初開店時，附近的長輩鄰居看到是年輕人的店都不敢走進來，但隨著蔡昀婷積極參與在地活動，例如加入外語導覽團隊，將大溪關聖帝君慶典繞境等活動介紹給外國旅客認識，逐步也加深與這片土地和鄰居之間的互動。「之前還有鄰居說『欸妳在這裡這麼久了，我來幫妳去報名爐主』，還好後來沒有筊到杯，不然我真的不知道要怎麼辦。」蔡昀婷大笑道。

▲▼桃園大溪觀光。（圖／記者湯興漢攝）

▲店內的黑板繪製了日治時期地籍圖，讓外地人與在地人一眼就能看見大溪在歷史舞台的角色與位置。

平時都在「大溪草尾店事務所」忙著的蔡昀婷表示，自己很喜歡市場少見的特殊處理法，所以店裡除了常見的水洗、日曬、蜜處理等豆子，也會進一些像是低溫厭氧發酵這種特殊處理的豆子。「大溪人習慣用井水，由於水質乾淨，做出來的豆干也特別好吃。湧泉水擁有純淨無雜質的特性，因此我們店裡使用井水沖泡的手沖咖啡，風味的表現也相當豐富！」店裡亦有布朗尼、磅蛋糕、巴斯克等甜點品項，下次來到大溪也別忘了推開「大溪草尾店事務所」的門，以滿室的咖啡香度過悠閒午後。

▲▼桃園大溪觀光。（圖／記者湯興漢攝）

▲「大溪草尾店事務所」老闆蔡昀婷。

大溪草尾店事務所
地址：桃園市大溪區草店尾一巷1號
電話：(03)388-2886
備註：無訂位服務

不忍錯過的「溪」有絕景，一遊大溪感受百年在地文化薰陶
細數北台灣的老街景點，幾乎沒有一個地方像大溪這樣，擁有超過300歷史的風土民情，既保有深厚的藝文氣息、歷史底蘊，還能享受自古延續至今的日常吃食、辦桌文化，更有精緻定食與單品咖啡等豐富選擇，無法被取代的人文旅遊熱點，對於平日被辦公室壓力壓得喘不過氣的都市人來說，無疑是一個絕佳的週末忘憂小旅行勝地！

行李箱準備好，無論是還沒造訪過大溪，或是曾經短暫一遊的旅人，都很適合將上述景點納入最新的旅遊規劃，讓大溪老街成為2024最難忘的旅遊體驗。

2024「放假囉！來慈湖」浪漫登場，一起點亮大溪慈湖夜空
大溪慈湖紀念雕塑公園於8月9日至9月17日週末與國定假日舉辦「放假囉！來慈湖」活動，主打七夕與中秋「節慶週主題夜」，雙節慶雙主秀輪番上陣點亮慈湖夜空。9月14、15、17日的中秋節慶週主題夜，推出月下夢幻水舞秀，邀請五舞太鼓團、原林藝術舞集、Aim Dual樂團、享頑樂團陪民眾賞月，更有神話愛情元素「萌兔登月區」與「閃耀愛情區」兩大浪漫光環境，此外，5個週末限定日(8月24、25日及9月7、8、13日)，亦有DIY體驗、樂團、雜耍表演，更多活動資訊請至官網https://2024funcihu.tycg.gov.tw及「樂遊桃園Facebook」查詢。

▲▼ 桃園,大溪,老街,豆干,木雕,李騰芳古宅,隱灶腳,廚師漢克,再春食堂,大溪草尾店事務所。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲2024「放假囉！來慈湖」活動主視覺。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲▼ 桃園,大溪,老街,豆干,木雕,李騰芳古宅,隱灶腳,廚師漢克,再春食堂,大溪草尾店事務所。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲大溪慈湖紀念雕塑公園。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

2024「放假囉！來慈湖」
活動時間：8/9～9/17・15：00～20：00
活動地點：慈湖紀念雕塑公園
官網 : https://2024funcihu.tycg.gov.tw

關鍵字： 桃園 大溪 老街 豆干 木雕 李騰芳古宅 隱灶腳 廚師漢克 再春食堂 大溪草尾店事務所

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

老婆拍情慾片..男歌手質問：有沒有呻吟？　她留陰影淚崩「回家像A片那樣碰我」

推薦閱讀

3颱都「哈日」　建議加保不便險

3颱都「哈日」　建議加保不便險

住礁溪晶泉丰旅免費到龜山島看牛奶海

住礁溪晶泉丰旅免費到龜山島看牛奶海

麥當勞本周限定「11大優惠券」出爐

麥當勞本周限定「11大優惠券」出爐

日本「筑前屋」居酒屋首店插旗台北信義商圈

日本「筑前屋」居酒屋首店插旗台北信義商圈

林郁婷奪金牌！迷客夏買1送1加碼了

林郁婷奪金牌！迷客夏買1送1加碼了

重擊味蕾的爽感！泰緬媽媽道地好手藝

重擊味蕾的爽感！泰緬媽媽道地好手藝

身分證3碼中2碼「樂園門票省千元」

身分證3碼中2碼「樂園門票省千元」

大溪老街逛膩了？新興玩法要你玩上癮！

大溪老街逛膩了？新興玩法要你玩上癮！

潛水者的天堂　無痛推坑帛琉潛水

潛水者的天堂　無痛推坑帛琉潛水

上帝的水族箱　帛琉美得太犯規

上帝的水族箱　帛琉美得太犯規

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

蘇杭365裕隆城店吃到飽活動只到8月底

林郁婷奪金牌！迷客夏買1送1加碼了

桃園人的周末景點！錦鯉園＋多肉秘境

中華隊奧運獲2金5銅！2大手搖飲祭優惠

身分證3碼中2碼「樂園門票省千元」

Mr.Wish「1元芒果冰沙」今天開搶

免踩雷「初次搭郵輪6大必知」！

溪湖一日遊攻略！10個推薦景點懶人包

八里光雕展8／10點亮！稻穗燈海必拍

上帝的水族箱　帛琉美得太犯規

熱門行程

慈湖浪漫夜！七夕中秋雙饗宴

慈湖變身夢幻樂園！浪漫燈光秀、水舞秀陪你過節。七夕情人、中秋團圓，就來慈湖創造甜蜜回憶！

最新新聞更多

3颱都「哈日」　建議加保不便險

住礁溪晶泉丰旅免費到龜山島看牛奶海

麥當勞本周限定「11大優惠券」出爐

日本「筑前屋」居酒屋首店插旗台北信義商圈

林郁婷奪金牌！迷客夏買1送1加碼了

重擊味蕾的爽感！泰緬媽媽道地好手藝

身分證3碼中2碼「樂園門票省千元」

大溪老街逛膩了？新興玩法要你玩上癮！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366