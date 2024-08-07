周三小確幸來了！CoCo最新「木瓜牛乳特調買1送1」只有今天

▲CoCo「拍拍拍呀青牛乳」今天買1送1。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖控的周三小確幸快收！人氣手搖飲品牌「CoCo」每周限定好友日登場了，今（7）日祭出限時1天「拍拍拍呀青牛乳買1送1」優惠，提醒須在官方LINE帳號領券，並於線上點單使用，每人最多可領2張優惠券。

CoCo本周好友日祭出「大杯拍拍拍呀青牛乳第2杯0元」超殺優惠，原價70元直接爽喝2杯，換算下來，每杯只要35元，今日限時1天於官方LINE帳號開放領券，每人最多可獲2張，且限於都可訂線上點單並以自取為主，提醒優惠券須於今日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

「拍拍拍呀青牛乳」是找來統一木瓜牛乳合作推出，基底茶除了木瓜牛乳外，加入四季春青茶增添香氣，再放進啵啵晶球、蜜香凍等料，打造滿滿咀嚼口感，每一口都能喝到木瓜香氣及淡雅回甘茶香。

▲Hugdayday烈奶茶楊枝甘露限時3天買1送1。（圖／Hugdayday烈奶茶提供）

另外，「Hugdayday烈奶茶」今天也有「楊枝甘露買1送1」優惠，只要於門市購買楊枝甘露直接再喝1杯，每人限購1組；其飲品是使用新鮮芒果打成芒果冰沙，加入椰奶、椰果和西柚等料，夏天喝超消暑。