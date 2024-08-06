▲Club Med卡尼島。（圖／Club Med提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

馬爾地夫向來是情侶、新婚夫妻度假蜜月勝地，近期親子旅客也不斷成長，全包式度假品牌「Club Med」就推出雙島度假村優惠，入住Club Med芬尼芙水上別墅5晚、2晚免費，還有專屬管家、日落香檳無限喝與漂浮早餐；Club Med卡尼島則推出入住4晚，每人最低3萬7900元起，11歲以下兒童食宿免費。

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Club Med表示，8月31日前下訂馬爾地夫Club Med卡尼島度假村，且今年12月27日前出發，享4晚假期每人最低3萬7900元起，且11歲以下兒童食宿費用全免、12-17歲青少年享食宿假期5折優惠，同時安排當地機場接駁服務，並會為旅客規劃班機。島上有空中飛人、海上獨木舟和多種水陸體驗，更提供4到11歲兒童照顧服務，讓大人也能舒適享受海島假期。

▲▼Club Med芬尼芙水上別墅可入住水上屋，還有日落香檳暢飲。

▲早上亦可享有漂浮早餐。

而「Club Med芬尼芙度假村」則是全島皆為別墅房型，入住不僅能享受更大、更隱私的度假空間，還有專屬管家、日落香檳無限暢飲與漂浮早餐等；希望有跳島體驗的旅客，亦可搭乘快艇前往卡尼島，感受截然不同的度假氛圍。8月31日前下訂，且12月27日前出發，5晚住宿即享2晚免費，入住落日水上別墅每人最高省近8萬元。

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▲馬爾地夫笛古島 • 安納塔拉度假酒店40座水上別墅全面升級。（圖／安納塔拉度假酒店提供，下同）

而「馬爾地夫笛古島 • 安納塔拉度假酒店 (Anantara Dhigu Maldives Resort)」，近日則以全新面貌亮相，40座水上別墅以「航行的靜謐」為主題設計，將軟硬體全面升級。日出水上別墅和日落水上別墅還增設了水上吊床，在室外營造出一個有趣且巧妙的空間，讓入住的旅客將得以在這座海島天堂徹底拋開瑣事、放鬆身心、恢復活力。

▲水上別墅室內。



此次，馬爾地夫笛古島 • 安納塔拉度假酒店還推出了四棟新的豪華日落水上泳池別墅。原有的日落水上別墅經過改造後，增加了一個更大的無邊際泳池，受遊客喜愛的日落泳池別墅的數量也因此增加，這些是酒店最為特別的水上別墅，每棟都提供129平方米的奢華空間，可直接連通清澈湛藍的瀉湖。

▲躺在別墅的平台就可以享受無邊海景。



酒店還設有網球場，以及排球、羽毛球、乒乓球、國際象棋和壁球的專用場地，及設備齊全的健身中心，讓客人在陸地上也能盡情盡興，或也可以預訂私人教練的健身課程，在拳擊場上一試身手。若想前往，酒店距離維拉納國際機場以南 21公里處，乘快艇僅30分鐘即可到達，快艇每天24小時營運。