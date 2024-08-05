少了太魯閣能去哪玩？旅宿業列花蓮觀光4大隱憂：應找到新意吸客

▲九曲洞步道是太魯閣最精華地貌之一，在今年403地震中受損嚴重。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

強震、颱風接連來襲，重創花蓮觀光，導致國旅補助收效甚微。當地旅宿業者也列出目前花蓮觀光4大隱憂，除了路況影響消費者信心，在太魯閣暫時不開放入園情況下，旅客能去哪玩、如何端出新亮點吸引旅客，都是待解問題。

花蓮旅館公會理事長張琄菡表示，目前影響花蓮觀光有4大原因，包括可出國旅遊導致國旅人數減少；403強震後大幅影響消費者信心，且凱米颱風後再次造成往花蓮的鐵、公路中斷，更是雪上加霜。

張琄菡也指出，今年連假僅剩下中秋連假，在第四季沒有長天數連假下，即使可以申請國旅補助，又有多少人願意為了1000元冒著路況風險前來，恢復交通和路況的穩定性對花蓮觀光來說是最重要的課題。

▲花東皆擁有得天獨厚的山海自然景觀，在太魯閣無法進入的此時，如何端出新意、與台東做出區隔性是花蓮一大課題。上圖為花蓮新社梯田。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，太魯閣在403強震後破壞甚巨，暫時不開放遊客入園，由於太魯閣有其特殊性地位，在不開放遊客進入情況下，花蓮必須思考端出新景點、新行程，更要與台東做出差異化，藉此重拾消費者興趣和意願。

▲對花蓮觀光而言，交通是最大問題。（圖／記者黃彥傑翻攝）

煙波國際觀光集團也表示，地震、颱風後對花蓮區影響最大的是交通問題，以及對旅遊安全的信心度，大幅降低國內旅客選擇花蓮的意願，加上根據觀光局入境資料，外國旅客來台數量不如預期，也讓客源減少。

同時，煙波集團認為，受到地震影響，太魯閣、親不知子古道等知名景點都受到嚴重損害，所以也需要政府宣傳開發新的景點，以便吸引遊客到訪。

而對於已經開跑的國旅補助，業者認為這次國旅補助在效果上沒有很明顯，較大原因還是在颱風地震後，旅客對於交通方便性和安全性這件事上的考量影響較多。以數據來看，第二季平均住房率僅有15%、7月平均住房率為26%，第三季整體預訂率目前來看平均約35％左右，與2023年同期相比，跌幅達5成。