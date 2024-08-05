ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

少了太魯閣能去哪玩？旅宿業列花蓮觀光4大隱憂：應找到新意吸客

▲▼九曲洞步道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲九曲洞步道是太魯閣最精華地貌之一，在今年403地震中受損嚴重。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

強震、颱風接連來襲，重創花蓮觀光，導致國旅補助收效甚微。當地旅宿業者也列出目前花蓮觀光4大隱憂，除了路況影響消費者信心，在太魯閣暫時不開放入園情況下，旅客能去哪玩、如何端出新亮點吸引旅客，都是待解問題。

花蓮旅館公會理事長張琄菡表示，目前影響花蓮觀光有4大原因，包括可出國旅遊導致國旅人數減少；403強震後大幅影響消費者信心，且凱米颱風後再次造成往花蓮的鐵、公路中斷，更是雪上加霜。

張琄菡也指出，今年連假僅剩下中秋連假，在第四季沒有長天數連假下，即使可以申請國旅補助，又有多少人願意為了1000元冒著路況風險前來，恢復交通和路況的穩定性對花蓮觀光來說是最重要的課題。

▲▼新社梯田，太平洋，東海岸，花蓮旅遊，海景，看海。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花東皆擁有得天獨厚的山海自然景觀，在太魯閣無法進入的此時，如何端出新意、與台東做出區隔性是花蓮一大課題。上圖為花蓮新社梯田。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，太魯閣在403強震後破壞甚巨，暫時不開放遊客入園，由於太魯閣有其特殊性地位，在不開放遊客進入情況下，花蓮必須思考端出新景點、新行程，更要與台東做出差異化，藉此重拾消費者興趣和意願。

▲▼ 花蓮火車站一早湧入人潮。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲對花蓮觀光而言，交通是最大問題。（圖／記者黃彥傑翻攝）

煙波國際觀光集團也表示，地震、颱風後對花蓮區影響最大的是交通問題，以及對旅遊安全的信心度，大幅降低國內旅客選擇花蓮的意願，加上根據觀光局入境資料，外國旅客來台數量不如預期，也讓客源減少。

同時，煙波集團認為，受到地震影響，太魯閣、親不知子古道等知名景點都受到嚴重損害，所以也需要政府宣傳開發新的景點，以便吸引遊客到訪。

而對於已經開跑的國旅補助，業者認為這次國旅補助在效果上沒有很明顯，較大原因還是在颱風地震後，旅客對於交通方便性和安全性這件事上的考量影響較多。以數據來看，第二季平均住房率僅有15%、7月平均住房率為26%，第三季整體預訂率目前來看平均約35％左右，與2023年同期相比，跌幅達5成。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 花蓮旅遊 國旅補助

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

推薦閱讀

沖繩第3大島「石垣島」美食景點攻略

沖繩第3大島「石垣島」美食景點攻略

父親節親子同樂童玩節　爸爸享100元入園

父親節親子同樂童玩節　爸爸享100元入園

賀麟洋配奪金牌！住高雄承億享買1送1

賀麟洋配奪金牌！住高雄承億享買1送1

哈根達斯買10送10！消暑冰品優惠囤起來

哈根達斯買10送10！消暑冰品優惠囤起來

不只交通！業者列花蓮觀光4大隱憂

不只交通！業者列花蓮觀光4大隱憂

賀麟洋配奧運再奪金　承億文旅推住房優惠

賀麟洋配奧運再奪金　承億文旅推住房優惠

桃園夜景瞭望台！大古山寵物友善咖啡

桃園夜景瞭望台！大古山寵物友善咖啡

Uber Eats推金牌組合最愛美食買1送1

Uber Eats推金牌組合最愛美食買1送1

花蓮國旅補助2個月僅用11%　主因曝光

花蓮國旅補助2個月僅用11%　主因曝光

天香樓前主廚復出掌廚「aMaze」

天香樓前主廚復出掌廚「aMaze」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

麟洋配奪金牌！迷客夏指定飲品買1送1明天搶喝

出國旅遊補助快來登記　回台爽領5000

369元CP值排餐＋超值自助吧吃到飽！

日出茶太珍奶買1送1中午12點開搶

賀台灣首面獎牌入袋！迷客夏「買1送1」明天開搶

可不可「買1送1券」下午3點開搶！

淡水煙火2日限定！飯店煙花房剩20間

海邊擱淺蘇菲亞號爆紅　成台南朝聖點

姓名「6字中1字」499元遊六福村！

迷客夏2大飲品買1送1今天限定5小時搶喝

熱門行程

最新新聞更多

沖繩第3大島「石垣島」美食景點攻略

父親節親子同樂童玩節　爸爸享100元入園

賀麟洋配奪金牌！住高雄承億享買1送1

哈根達斯買10送10！消暑冰品優惠囤起來

不只交通！業者列花蓮觀光4大隱憂

賀麟洋配奧運再奪金　承億文旅推住房優惠

桃園夜景瞭望台！大古山寵物友善咖啡

Uber Eats推金牌組合最愛美食買1送1

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366