花蓮翰品正式拆！幾米裝置藝術搬到台東紅葉谷溫泉　合照享買1送1

▲原本在花蓮翰品酒店內的幾米藝術裝置，現在搬家到台東紅葉谷綠能溫泉園區內。（圖／雲朗觀光提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮翰品酒店自0403地震後，近日已正式拆除啟動改建計畫，而在飯店內的繪本作家幾米作品《擁抱》等裝置藝術，現在則進駐到台東紅葉谷綠能溫泉園區，雲朗觀光表示，即日起至8月底為止，民眾出示與幾米裝置藝術合照，就可享溫泉戲水買一送一優惠。

▲擁抱小男孩的粉紅豬就在大廳書櫃旁。

▲在角落中玩翹翹板的粉紅大象。

紅葉谷綠能溫泉園區將書中的角色重塑於園區各角落，一進入大廳，就會看到牆面掛著擁抱月亮的小女孩，而在大廳的永續書櫃旁，站立著擁抱小男孩的粉紅豬，陪伴旅客度過閱讀的靜謐時光。進入溫泉泉池區後，繪本裡的主角紅毛獅與小男孩在此迎接旅客，在角落中玩翹翹板的粉紅大象、池畔邊的泳圈水鴨、擁抱綠蛙和擁抱兔，在溫泉區裡一起守護著前來遊玩的旅客。

▲可愛的泳圈水鴨。

為了慶祝幾米《擁抱》裝置藝術正式進駐紅葉谷綠能溫泉園區，即日起至8月31日，推出「童年奇遇 紅葉谷與幾米的夏日冒險」 溫泉戲水買一送一的活動。凡在園區現場與幾米《擁抱》裝置藝術合照，並在Google留下評論或上傳至個人社群限時動態並標記園區，或出示過去曾與幾米作品的合照，分享至園區官方LINE帳號，即可獲得優惠。

▲台東多良車站。（圖／易飛旅遊提供）

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▲台東鹿野鹿鳴溫泉酒店。（圖／易飛旅遊提供）

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