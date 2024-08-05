台東推「365省錢券」拚觀光！可無限次使用　訂機+酒可折1000

▲台東多良車站。（圖／易飛旅遊提供）

記者蔡玟君／綜合報導

暑假已經過一半，為了提升台東觀光，在地業者自發整合推出「台東觀光•365省錢券」，宛如台東消費券，即日起至12月30日為止，至活動頁面下載「台東觀光•365省錢券」，即可享優惠折抵。折抵面額為1000元、500元、300元、100元、50元，提供遊客更多元、更實質的回饋。

台東觀光365省錢券宛如台東版消費券，旅客可到台東觀光協會觀光官網下載，至參加此次活動的優質業者消費，就享有1000元、500元、300元、100元、50元的折扣優惠，同一筆消費一次，無限次使用。

▲台東鹿野鹿鳴溫泉酒店。（圖／易飛旅遊提供）

易飛旅遊獨家代理華信假期，結合華信航空「台北－台東」每日兩班航班及14家台東精選飯店，凡購買華信假期（含：台北、台東來回機票、精選住宿），即可折抵500元、1000元不等金額。

推薦飯店包括萬豪集團品牌下「台東桂田喜來登酒店」，為東台灣第一家國際級酒店，以遠眺翠綠的海岸山脈及同步欣賞壯闊的太平洋為特色；鹿野「鹿鳴溫泉酒店」，位在花東縱谷南端，以房間內獨享泡湯，搭配觀山、雲變幻，多層次風景聞名。

「台東觀光•365省錢券」除享住宿優惠，還提供台東各鄉鎮指定優質餐飲、伴手禮折抵，如以黑潮與親潮漁獲聞名的成功鎮，當中的「旗遇海味餐廳」、可遠眺台東市星空夜景的「月亮彎彎景觀咖啡」等等。

▲雄獅為慶祝父親節，凡身分證字號內含數字8的旅客，就有機會免費暢玩歐洲。（圖／雄獅旅遊提供，下同）

而雄獅旅遊為慶祝即將到來的父親節，宣布即日起至8月13日為止推出「尋找幸運8」活動，凡身分證字號內含數字8的旅客，就有機會享指定行程最高現折8萬8888元優惠，有機會可以0元搭長榮直飛法國玩10天，或參加雪梨、墨爾本雙城9日等行程。

▲業者獨家企劃入住難以預定的摩寧頓半島。

此次業者推出「尋找幸運8」活動，購買行程除可享早鳥優惠外，身分證字號有1個8可折888元，2個8可折1888元，3個8可折3888元，4個8可折8888元，若身分證字號有5個8，則可折8萬8888元，且不需連號。目前推薦早鳥行程有「經典土希愛琴海郵輪13日」，搭乘星瀚郵輪探索號，一次遊覽土耳其和希臘五島為特色；澳洲也推出獨家企劃，入住難以預定的摩寧頓半島，並在黃金海岸賞夕陽，體驗直升機飛越海岸線。

▲現在正是到非洲草原肯亞看動物大遷徙的好時候。（圖／雄獅旅遊）

雄獅旅遊也觀察，與去年上半年相比，今年長程線整體訂單人次成長約4成。其中，美加線由於機位供給增加，平均團費降幅約3成；東歐則因物價相對較低，相比起其他歐洲主要城市團費平均價差逾萬元，成為今年旅客的熱門選擇。

▲中亞火焰奇景地獄之門。

另一方面，旅客長天數的需求提升，例如過往土耳其以8至10日行程為主流，但今年10日以上團型的旅客增加近2成，加上北歐極光、貝加爾湖、中亞地獄之門、肯亞動物大遷徙等高價深度旅遊團也成長超過3倍，顯示旅客願意投入較多費用和時間來享受豐富的旅遊體驗，整體而言，長程線旅遊市場呈現V型的增長趨勢。