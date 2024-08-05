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賀麟洋配奪金牌！住高雄承億酒店享買1送1　免費吃早餐、搭遊艇

▲▼高雄承億酒店。（圖／業者提供）

▲高雄承億酒店有全台唯一的高空懸挑無邊際透明泳池。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

慶祝台灣羽球黃金男雙「麟洋配」二度奪金，高雄承億酒店推出2大住宿優惠，即日起限時開放搶訂！選擇「好事成雙專案」平日雙人入住每晚6666元起，再加碼送承億文旅平日五館住宿券，相當於住一晚送一晚；選擇「金牌之旅」，則送早餐、RAR BAR雙人套餐以及輕奢遊艇雙人遊。

▲▼高雄承億酒店。（圖／業者提供）

▲高雄承億酒店客房示意圖。

高雄承億「好事成雙」優惠自即日起至8月10日為止開放預訂，適用入住期間為8月5日至9月30日（連假除外），享平日雙人住宿優惠價每晚6666元起含早餐，再贈送承億文旅平日5館住宿券一張，使用期限至2024年12月30日止，可選淡水吹風、台中鳥日子、桃城茶樣子、花蓮山知道、潭日月任一館入住。

▲▼高雄承億酒店。（圖／業者提供）

▲還可以體驗搭遊艇出海。

「金牌之旅」同樣自即日起至8月10日開放預訂，可入住日期為8月5日至9月30日（連假除外），平日雙人住宿優惠價每晚6666元起，加贈早餐、RAR BAR雙人套餐以及遊艇雙人遊，並能在全台唯一的高空懸挑無邊際透明泳池池畔酒吧RAR BAR大嗑美食。

▲▼高雄晶英國際行館。（圖／業者提供）

▲高雄晶英國際行館推出雙城買一送一優惠。（圖／業者提供，下同）

▲▼高雄坐擁壽山山景的金馬賓館。（圖／永添藝術提供）

▲高雄晶英國際行館再送金馬賓館入場券。

高雄晶英國際行館與台南晶英酒店聯手打造夏日藝文雙城遊，推出聯賣專案，即日起至10月15日為止，預訂「藝享雙城」專案，入住高雄國際晶英行館御典侶驛，或御典雙驛客房，就送台南晶英酒店12坪海東客房住宿券（含早）一張（限10月30日前入住），以及金馬賓館當代美術館入場券2張；入住台南晶英酒店時，再送高雄市立美術館《瞬間 – 穿越繪畫與攝影之旅》入場券2張，官網訂房，還享加購高鐵票78折起優惠。

▲▼台南晶英酒店。（圖／業者提供）

▲旅客憑贈送的住宿券可入住台南晶英酒店12坪海東客房。（圖／業者提供）

此次高雄、台南晶英推出聯賣專案，除了包括早餐、贈送台南晶英住宿券，入住高雄晶英時還享客房內電影免費收看、房內迷你吧享用、入住即可預約館內藝術藏品專人導覽服務等，專案價1萬9999元起。此外，高雄晶英也將贈送旅客金馬賓館當代美術館入場券，旅客可以欣賞5周年特展《感應未來：傑圖利奧・阿維亞尼》，是該藝術家首度在亞洲登場的完整回顧展，展期只到10月27日為止。

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