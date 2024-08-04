麟洋配奪金牌！迷客夏加碼「指定飲品買1送1」明天搶喝

▲台灣勇奪巴黎奧運首面金牌，迷客夏加碼優惠一次看。（示意圖／迷客夏提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋拍下巴黎奧運羽球男雙金牌，衛冕成功！為歡慶台灣首面金牌到手，人氣手搖飲品牌「迷客夏」明（5）日祭出限時1天「2大飲品買1送1」優惠，加碼喝「紅茶拿鐵系列」限量買1送1，各門市售完為止。

慶台灣於本屆奧運首面金牌入袋，迷客夏明（5）日祭出限時1天「2大飲品同品項買1送1（限同冰度糖量）」優惠，品項包括「輕纖蕎麥茶」、「琥珀高峰烏龍茶」；門市再加碼前50組人購買「紅茶拿鐵系列（大杯）」也能享「同品項買1送1」優惠，紅茶拿鐵系列有大正紅茶拿鐵、伯爵紅茶拿鐵、娜杯紅茶拿鐵任選，優惠不併用。

活動於下午2時起至晚上7時限定5小時開跑，每人、每次限購1組，限同冰度糖量，提醒優惠僅限門市現場購買，百貨櫃位、Milksha PLUS及特殊店型不適用。

▲拿坡里炸雞桶、無骨雞塊限時買1送1。（圖／業者提供）

另，全台12家拿坡里炸雞專賣店至8月14日前也祭出最新「2大超殺優惠」，有「脆皮戰斧綜合炸雞桶買1送1」，內含2隻脆皮戰斧雞腿及3塊義式炸雞，特價399元；「唰嘴無骨雞塊買1送1」，特價只要109元。

「脆皮戰斧綜合炸雞桶」內的脆皮戰斧雞腿是選用連腿排的大雞腿，裹上脆皮炸雞粉現點現炸，外皮酥脆，每一口都鮮嫩多汁；義式炸雞則開放辣味和原味任選。