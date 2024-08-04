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台南黃金海岸限定「擱淺蘇菲亞號」遺世獨立爆紅　5攝影技巧一次看

▲▼擱淺在台南黃金海岸的蘇菲亞號。（圖／台南旅遊臉書專頁授權提供）

▲擱淺在台南黃金海岸的蘇菲亞號。（圖／城市少女阿璇臉書專頁授權提供，請勿隨意翻攝）

記者蔡玟君／台北報導

近日一艘多哥籍貨輪「蘇菲亞號」受到凱米颱風影響，而擱淺在台南黃金海岸，巨大紅藍船體孤獨的停靠在沙灘上，遺世獨立景像經過社群平台分享後爆紅，成為台南現在最受歡迎的拍照打卡點，由於目前還在等待船公司處理，想要捕捉這處期間限定奇景可要把握機會，知名旅遊作家「阿春仔in台南」也分享5個夜間攝影技巧與需注意事項。

▲▼擱淺在台南黃金海岸的蘇菲亞號。（圖／台南旅遊臉書專頁授權提供）

▲▼擱淺的蘇菲亞號還正在等待船公司處理，但經過社群平台分享，成為台南現在最受歡迎的拍照打卡景點。（圖／城市少女阿璇臉書專頁授權提供，請勿隨意翻攝）

▲▼擱淺在台南黃金海岸的蘇菲亞號。（圖／台南旅遊臉書專頁授權提供）

黃金海岸的海岸線綿延數公里長，蘇菲亞號就擱淺在距離黃金海岸船屋約500公尺處，因此許多人都會將車子停在黃金海岸船屋，再沿著沙灘步行到擱淺處。

擱淺巨型貨輪搭上無垠海景、不斷拍打上岸的海浪，遺世獨立的孤寂景象被許多網友譽為是「凱米的傑作」，從白天到晚上都有許多攝影愛好者特別前往拍攝不同時間的姿態，更有許多新人趁此機會來拍攝婚紗照，讓黃金海岸久違出現爆量人潮。

▲▼擱淺在台南黃金海岸的蘇菲亞號。（圖／阿春仔in台南臉書專頁授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲▼入夜後的蘇菲亞號另有一種寂寥美。（圖／阿春仔in台南臉書專頁授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲▼擱淺在台南黃金海岸的蘇菲亞號。（圖／阿春仔in台南臉書專頁授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

知名旅遊作家「阿春仔in台南」表示，蘇菲亞號搭配黃金海岸的美景從早到晚都吸引許多旅客，甚至凌晨也有10多人在現場拍攝，若想拍攝蘇菲亞號夜景，他也提出5個攝影建議，包括：

1.一定要使用腳架。

2.相機可設定光圈F9、ISO100，曝光時間約5至6分鐘。

3.運用廣角鏡能呈現船的整體和大小，舉例來說，他就是使用14mm的焦段拍攝，若使用24mm焦段鏡頭，則需要站遠一點拍攝。

4.晚上不建議靠近海邊拍攝，也有許多海巡人員在現場巡邏。

5.白天拍攝可以有一個人站在船前方當作比例尺。

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