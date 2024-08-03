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新加坡樟宜機場「免護照通關」8／5起試行！掃臉就過　1類人不適用

▲濱海灣花園超級樹燈光秀,星耀樟宜40公尺室內瀑布「雨漩渦」,樟宜國際機場,新加坡景點,新加坡街景,魚尾獅公園,新加坡牛車水熟食中心,聖淘沙,金沙酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲樟宜國際機場將啟用全球第一個免護照通關系統。上圖為機場旁的星耀樟宜。（圖／記者彭懷玉攝）

記者蔡玟君／綜合報導

新加坡樟宜國際機場打造全球第一個「免護照通關」系統，將於8月5日率先於樟宜第三航廈啟用，並開放新加坡公民試行。預計最快9月擴大至所有航廈，讓外國旅客在出境時也可享受免護照通關，新加坡移民與關卡局（ICA）預計將節省40%的通關時間，但ICA也提醒，6歲以下兒童不適用。

樟宜國際機場打造的「免護照通關」系統概念是不需要護照，採用面部和虹膜生物識別技術辨識通關，藉由更快速的通關速度提升旅客在機場的體驗，該系統將首先從8月5日起在樟宜第三航廈啟用，並先開放新加坡公民試用，最快9月底前將於所有航廈啟用，12月於濱海灣郵輪中心啟用。

▲▼樟宜國際機場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲樟宜國際機場免護照通關最快9月底擴大至所有航廈，出境旅客也能用。（示意圖／記者蔡玟君攝）

根據ICA規劃，免護照通關系統適用人士包括：

1.新加坡公民、永久居民和長期准證持有者：無論出入境都適用免護照通關。

2.6歲以上的外國旅客「可於出境時使用」。

ICA指出，6歲以下兒童因為身體特徵和生物識別仍在發展中，可能無法提供可靠的身份驗證方式，因此6歲以下無法使用自動通關。

目前台灣人到新加坡旅遊，只要在出發前72小時上網填寫新加坡電子入境卡（SG Arrival Card），抵達後可藉由自動通關掃護照、按壓指紋方式入境。

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