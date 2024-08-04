ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

南義「卡布里島」渡假！270度山海絕景超震撼　CP值高蘇連多一起逛

▲卡布里島(Capri)位於蘇連多外海，美妙風光連羅馬皇帝提比略都曾長期在此隱居,南義卡布里島。（圖／記者彭懷玉攝）

▲卡布里島(Capri)位於蘇連多外海，美妙風光連羅馬皇帝提比略都曾長期在此隱居。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／義大利報導

位於南義的卡布里島，自古以來即是羅馬皇帝的御用渡假小島，世界各國超級巨星、名模和富豪爭相朝聖，而不少人會從蘇連多搭船，再轉纜車前往；盛產檸檬、柑橘的蘇連多，物價相對平實許多，是許多旅客激推的中繼站。

▲蘇連多(Sorrento)是南義沿海而建的觀光小鎮，種植大量檸檬、柑橘,搭Funicolare di Capri纜車直抵卡布里島。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼盛產檸檬、柑橘的蘇連多，物價相對平實許多，是許多旅客激推的中繼站。（圖／記者彭懷玉攝）

▲蘇連多(Sorrento)是南義沿海而建的觀光小鎮，種植大量檸檬、柑橘,搭SNAV快艇前往卡布里島。（圖／記者彭懷玉攝）

造訪南義大利，除了龐貝城、比薩等知名景點以外，兩座風格截然不同的渡假小島蘇連多、卡布里島也無比迷人，被許多人譽為此生必去。想以最方便的方式遊覽，搭乘公主遊輪會是首選，下了船，先到龐貝城一睹2000年前被火山灰掩沒的城市，再到蘇連多逛街，接著一路玩到卡布里島，一次暢遊多個人生必訪清單。

▲蘇連多(Sorrento)是南義沿海而建的觀光小鎮，種植大量檸檬、柑橘,搭Funicolare di Capri纜車直抵卡布里島。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼蘇連多是南義沿海而建的觀光小鎮，種植大量檸檬、柑橘，還有獨具特色的檸檬冰。（圖／記者彭懷玉攝）

▲蘇連多(Sorrento)是南義沿海而建的觀光小鎮，種植大量檸檬、柑橘,搭Funicolare di Capri纜車直抵卡布里島。（圖／記者彭懷玉攝）

蘇連多(Sorrento)是一座沿海而建的觀光小鎮，種植大量檸檬、柑橘，還有地中海著名的橄欖。沿著主街道Corsoltalia漫步，兩邊盡是紀念品店、冰淇淋店和各式咖啡廳、餐廳，買得到檸檬香味的香皂、檸檬利口酒、檸檬蛋糕，空氣中瀰漫著酸甜的氣息，宛如是一座被鮮黃色給包圍的歡樂小鎮。

▲蘇連多(Sorrento)是南義沿海而建的觀光小鎮，種植大量檸檬、柑橘,搭Funicolare di Capri纜車直抵卡布里島。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼沿蘇連多主街道Corsoltalia漫步，兩邊盡是紀念品店；逛到腳酸，回頭時可選間義大利冰淇淋店，品嚐特殊的開心果口味冰淇淋。（圖／記者彭懷玉攝）

▲蘇連多(Sorrento)是南義沿海而建的觀光小鎮，種植大量檸檬、柑橘,搭SNAV快艇前往卡布里島。（圖／記者彭懷玉攝）

走到大道盡頭，映入眼簾的是整面的岩石峭壁，十分壯觀，若逛到腳酸，回頭時可選間義大利冰淇淋店，品嚐特殊的開心果口味冰淇淋。值得一提的是，蘇連多消費比卡布里島便宜很多，以咖啡來說，蘇連多一杯若4歐元，卡布里島大概要7-8歐元，另外蘇連多住宿也相對平價很多，也因此是許多人下榻首選。

▲蘇連多(Sorrento)是南義沿海而建的觀光小鎮，種植大量檸檬、柑橘,搭Funicolare di Capri纜車直抵卡布里島。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼從蘇連多搭SNAV快艇前往卡布里島。（圖／記者彭懷玉攝）

▲蘇連多(Sorrento)是南義沿海而建的觀光小鎮，種植大量檸檬、柑橘,搭Funicolare di Capri纜車直抵卡布里島。（圖／記者彭懷玉攝）

▲蘇連多(Sorrento)是南義沿海而建的觀光小鎮，種植大量檸檬、柑橘,搭Funicolare di Capri纜車直抵卡布里島。（圖／記者彭懷玉攝）

▲搭Funicolare di Capri纜車前往卡布里島市區，免10分鐘就到達。（圖／記者彭懷玉攝）

卡布里島(Capri)位於蘇連多外海，美妙風光連羅馬皇帝提比略都曾長期在此隱居，時至今日，富豪們常開著遊艇、直升機到島上別墅度假。若從蘇連多出發，可搭乘SNAV快艇前往卡布里島，船程約半小時，抵達卡布里島後，可以步行或搭Funicolare di Capri纜車直抵半山腰的市區，隨著纜車緩緩而上，免10分鐘就到達觀景台，270度視角能收進卡布里島的絕世美景，星羅棋布的帆船點綴海面，構成最動人的一幕，教人陶醉其中，捨不得離去。

▲卡布里島(Capri)位於蘇連多外海，美妙風光連羅馬皇帝提比略都曾長期在此隱居,南義卡布里島。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼下了纜車後，觀景台可以270度視角眺望絕世美景，星羅棋布的帆船點綴海面；卡布里島川流不息的人潮。（圖／記者彭懷玉攝）

▲卡布里島(Capri)位於蘇連多外海，美妙風光連羅馬皇帝提比略都曾長期在此隱居,南義卡布里島。（圖／記者彭懷玉攝）

欣賞完山海並陳的風光，從鐘樓旁的維托艾曼紐大道(Via Vittorio Emanuele)開始，就屬於卡布里島的主要街區，接著抵達有精品街之稱的Via Camerelle大道，在此可找到CHANEL、Louis Vuitton、PRADA、愛馬仕、寶格麗等各式精品店，就算只用眼逛逛櫥窗，也能滿足當一回富豪的心願。

▲卡布里島(Capri)位於蘇連多外海，美妙風光連羅馬皇帝提比略都曾長期在此隱居,南義卡布里島。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼Via Camerelle大道可找到CHANEL、Louis Vuitton、PRADA、愛馬仕、寶格麗等各式精品店；島上也有許多檸檬相關飲品。（圖／記者彭懷玉攝）

▲卡布里島(Capri)位於蘇連多外海，美妙風光連羅馬皇帝提比略都曾長期在此隱居,南義卡布里島。（圖／記者彭懷玉攝）

卡布里島又因浪漫景色，被譽為「蜜月之島」，白色別墅和高檔飯店蔚為島上標誌，若口袋夠深，不妨到高檔餐廳，品嚐道地南義料理，或是提前預訂島上的超五星飯店，享受卡布里島從夕陽到翌日破曉的每一刻，沈浸在浪漫而慵懶的度假氛圍。當然，天氣許可下，別忘了一併造訪享譽國際的藍洞(Grotta Azzurra)，為行程劃下完美句點。

▲卡布里島(Capri)位於蘇連多外海，美妙風光連羅馬皇帝提比略都曾長期在此隱居,南義卡布里島。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼白色別墅和高檔飯店蔚為島上標誌；卡布里島上的價位驚人，是貴婦的血拼勝地。（圖／記者彭懷玉攝）

▲卡布里島(Capri)位於蘇連多外海，美妙風光連羅馬皇帝提比略都曾長期在此隱居,南義卡布里島。（圖／記者彭懷玉攝）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 歐洲旅遊 義大利旅遊 卡布里島 國外特色 蘇連多 公主遊輪 Sorrento Capri

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

日本外攜式收納推車 多元收納 買1送1 三秒快速曡收

推薦閱讀

羅馬皇帝也臣服！南義卡布里島開箱

羅馬皇帝也臣服！南義卡布里島開箱

賀台灣首面獎牌入袋！迷客夏「買1送1」明天開搶

賀台灣首面獎牌入袋！迷客夏「買1送1」明天開搶

6飯店「雙城買一送一」優惠別錯過

6飯店「雙城買一送一」優惠別錯過

樟宜機場「免護照通關」下周啟用

樟宜機場「免護照通關」下周啟用

老公寓藏綠意小天地！台中預約制咖啡

老公寓藏綠意小天地！台中預約制咖啡

昇龍道巴士周遊券範圍、推薦景點攻略

昇龍道巴士周遊券範圍、推薦景點攻略

360度「海中展望塔」欣賞海底世界

360度「海中展望塔」欣賞海底世界

王品10品牌父親節優惠整理包

王品10品牌父親節優惠整理包

香酥麵包內餡是滿滿義式手工冰淇淋！

香酥麵包內餡是滿滿義式手工冰淇淋！

台東最新山谷圖書館明年10月開幕

台東最新山谷圖書館明年10月開幕

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

賀台灣首面獎牌入袋！迷客夏「買1送1」明天開搶

今晚就有！北部「3處煙火秀」一次收

羅馬皇帝也臣服！南義卡布里島開箱

淡水煙火2日限定！飯店煙花房剩20間

受惠免簽「赴泰旅遊人次創新高」！

6飯店「雙城買一送一」優惠別錯過

宜蘭傳藝七夕限定夜間光景　連4周登場

台灣松屋板橋首店今日試營運

MU TABLE自助餐推台菜美食節

樟宜機場「免護照通關」下周啟用

熱門行程

最新新聞更多

羅馬皇帝也臣服！南義卡布里島開箱

賀台灣首面獎牌入袋！迷客夏「買1送1」明天開搶

6飯店「雙城買一送一」優惠別錯過

樟宜機場「免護照通關」下周啟用

老公寓藏綠意小天地！台中預約制咖啡

昇龍道巴士周遊券範圍、推薦景點攻略

360度「海中展望塔」欣賞海底世界

王品10品牌父親節優惠整理包

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366