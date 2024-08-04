南義「卡布里島」渡假！270度山海絕景超震撼　CP值高蘇連多一起逛

▲卡布里島(Capri)位於蘇連多外海，美妙風光連羅馬皇帝提比略都曾長期在此隱居。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／義大利報導

位於南義的卡布里島，自古以來即是羅馬皇帝的御用渡假小島，世界各國超級巨星、名模和富豪爭相朝聖，而不少人會從蘇連多搭船，再轉纜車前往；盛產檸檬、柑橘的蘇連多，物價相對平實許多，是許多旅客激推的中繼站。

▲▼盛產檸檬、柑橘的蘇連多，物價相對平實許多，是許多旅客激推的中繼站。（圖／記者彭懷玉攝）

造訪南義大利，除了龐貝城、比薩等知名景點以外，兩座風格截然不同的渡假小島蘇連多、卡布里島也無比迷人，被許多人譽為此生必去。想以最方便的方式遊覽，搭乘公主遊輪會是首選，下了船，先到龐貝城一睹2000年前被火山灰掩沒的城市，再到蘇連多逛街，接著一路玩到卡布里島，一次暢遊多個人生必訪清單。

▲▼蘇連多是南義沿海而建的觀光小鎮，種植大量檸檬、柑橘，還有獨具特色的檸檬冰。（圖／記者彭懷玉攝）

蘇連多(Sorrento)是一座沿海而建的觀光小鎮，種植大量檸檬、柑橘，還有地中海著名的橄欖。沿著主街道Corsoltalia漫步，兩邊盡是紀念品店、冰淇淋店和各式咖啡廳、餐廳，買得到檸檬香味的香皂、檸檬利口酒、檸檬蛋糕，空氣中瀰漫著酸甜的氣息，宛如是一座被鮮黃色給包圍的歡樂小鎮。

▲▼沿蘇連多主街道Corsoltalia漫步，兩邊盡是紀念品店；逛到腳酸，回頭時可選間義大利冰淇淋店，品嚐特殊的開心果口味冰淇淋。（圖／記者彭懷玉攝）

走到大道盡頭，映入眼簾的是整面的岩石峭壁，十分壯觀，若逛到腳酸，回頭時可選間義大利冰淇淋店，品嚐特殊的開心果口味冰淇淋。值得一提的是，蘇連多消費比卡布里島便宜很多，以咖啡來說，蘇連多一杯若4歐元，卡布里島大概要7-8歐元，另外蘇連多住宿也相對平價很多，也因此是許多人下榻首選。

▲▼從蘇連多搭SNAV快艇前往卡布里島。（圖／記者彭懷玉攝）

▲搭Funicolare di Capri纜車前往卡布里島市區，免10分鐘就到達。（圖／記者彭懷玉攝）

卡布里島(Capri)位於蘇連多外海，美妙風光連羅馬皇帝提比略都曾長期在此隱居，時至今日，富豪們常開著遊艇、直升機到島上別墅度假。若從蘇連多出發，可搭乘SNAV快艇前往卡布里島，船程約半小時，抵達卡布里島後，可以步行或搭Funicolare di Capri纜車直抵半山腰的市區，隨著纜車緩緩而上，免10分鐘就到達觀景台，270度視角能收進卡布里島的絕世美景，星羅棋布的帆船點綴海面，構成最動人的一幕，教人陶醉其中，捨不得離去。

▲▼下了纜車後，觀景台可以270度視角眺望絕世美景，星羅棋布的帆船點綴海面；卡布里島川流不息的人潮。（圖／記者彭懷玉攝）



欣賞完山海並陳的風光，從鐘樓旁的維托艾曼紐大道(Via Vittorio Emanuele)開始，就屬於卡布里島的主要街區，接著抵達有精品街之稱的Via Camerelle大道，在此可找到CHANEL、Louis Vuitton、PRADA、愛馬仕、寶格麗等各式精品店，就算只用眼逛逛櫥窗，也能滿足當一回富豪的心願。

▲▼Via Camerelle大道可找到CHANEL、Louis Vuitton、PRADA、愛馬仕、寶格麗等各式精品店；島上也有許多檸檬相關飲品。（圖／記者彭懷玉攝）



卡布里島又因浪漫景色，被譽為「蜜月之島」，白色別墅和高檔飯店蔚為島上標誌，若口袋夠深，不妨到高檔餐廳，品嚐道地南義料理，或是提前預訂島上的超五星飯店，享受卡布里島從夕陽到翌日破曉的每一刻，沈浸在浪漫而慵懶的度假氛圍。當然，天氣許可下，別忘了一併造訪享譽國際的藍洞(Grotta Azzurra)，為行程劃下完美句點。

▲▼白色別墅和高檔飯店蔚為島上標誌；卡布里島上的價位驚人，是貴婦的血拼勝地。（圖／記者彭懷玉攝）

