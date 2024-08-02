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峇里島新飯店！「烏布安納塔拉度假酒店」9／2試營　亮點一次看

▲「烏布安納塔拉度假酒店」宣布將於9月2日試營運。（圖／業者提供）

▲「烏布安納塔拉度假酒店」宣布將於9月2日試營運。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

峇里島又有新飯店！「烏布安納塔拉度假酒店」宣布將於9月2日試營運，擁有85套別墅套房，距離烏布文化生活中心開車僅數分鐘，是安納塔拉酒店在峇里島開設的第二家酒店。
 
地理位置
酒店毗鄰烏布北部帕揚甘 (Payangan)的Banjar Puhu村，座落於原生態的叢林，擁有隔絕喧囂的避世之感，從峇里島國際機場出發，車程為2.5小時，沿著鄉間小路前行，兩旁是稻田和傳統民居，旅客能感受烏布的悠閒節奏。

▲「烏布安納塔拉度假酒店」宣布將於9月2日試營運。（圖／業者提供）

▲「烏布安納塔拉度假酒店」座落於原生態的叢林，擁有隔絕喧囂的避世之感。（圖／業者提供）
景觀與設施
 酒店的接待區可欣賞叢林和阿貢山的全景。旅客可在53平方公尺的套房中享受印度教和爪哇元素的現代設計，底層套房設計以中性色調為主，頂層套房有超大浴缸，可欣賞壯觀的樹頂美景。

▲「烏布安納塔拉度假酒店」宣布將於9月2日試營運。（圖／業者提供）

▲別墅區頂級套房雙床房。（圖／業者提供）
別墅設計
 單臥和雙臥別墅設計靈感來自當地文化，單臥別墅面積105平方公尺，配有起居區、室外露臺和私人無邊際泳池。雙臥別墅提供160平方公尺的室內外空間，配有天然材料製作的家具和10至14公尺長的私人泳池。

品牌住宅
 酒店提供15套品牌住宅，單房住宅座落於薄霧繚繞的山谷中，底部以木樁挑高，提供安全且隱密性的同時，也帶來開闊的視野。室內有一個優雅的起居用餐區，配有設備齊全的西式廚房。臥室有獨立浴室，且可直通到私人無邊際泳池。

餐飲選擇
 酒店有AMERTA和KIRANA餐廳，供應當地和國際料理。SULANG露天酒吧和大廳酒吧提供各種飲品和小吃，旅客還可選擇在瀑布、稻田或私人涼亭中，享受私人廚師精心烹調的客製化餐點。

設施與休閒活動
 酒店有兩個泳池、瑜伽平台、健身房和兒童俱樂部。安納塔拉水療中心提供多種護理和按摩服務。旅客還可參加私人藝術和手工藝教學、文化表演、烹飪課、瑜伽和冥想練習。

酒店外，旅客可遊覽高地美景、層疊梯田和印度教寺廟。烏布市中心也在幾分鐘車程內，就近前往時尚餐廳、精品店和藝術畫廊。

另外，位於Sanur海灘附近的「The Meru Sanur」也於今年3月開張，同樣擁有私人露台或泳池；金普頓納蘭塔酒店 (Kimpton Naranta Bali) 5月甫見客，50棟別墅均由Kimpton Hotels by IHG 打造，Samskara 健康保護區將現代療法與峇里島傳統融為一體，並設有私人鹽水泳池，毗鄰屢獲殊榮的峇里島國家高爾夫俱樂部。
 

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