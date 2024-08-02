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上班囉！清境農場「Happy羊羊」登場　1歲女人設曝：討厭羊肉爐

記者高堂堯、郭玗潔／南投報導

受「凱米」颱風影響，原定7月底開幕見客的氣球綿羊多休息了幾天，退輔會清境農場特別選風和日麗的好日子，盛大的歡迎她上班開工，讓小朋友直喊「好可愛」。清境農場透露，Happy羊羊的人設是1歲小女孩，喜歡苜蓿粒和清境農場的明星羊阿呆，最討厭羊肉爐。

▲▼清境農場的吉祥物「Happy羊羊」登場。（圖／清境農場提供）

▲清境農場的吉祥物「Happy羊羊」登場。（圖／清境農場提供，下同）

一開始由林場長公布氣球綿羊的命名「Happy羊羊」，這是由農場臉書粉絲發起的命名活動，並經過場內同仁票選選出，林場長表示，Happy羊羊作為清境農場的吉祥物，是以農場內的瓦萊黑鼻羊的原型所設計，與政戰學院應用藝術系陳非易老師合作創作，模樣非常的可愛，讓人一看就開心，一看就happy，也希望可以帶給清境農場每一位旅客，都可以happy一整天。

▲▼清境農場的吉祥物「Happy羊羊」登場。（圖／清境農場提供）

除了命名與開工充氣儀式，農場也安排了大朋友小朋友都喜歡的魔術與吹泡泡表演，現場還有棉花糖可以享用，而圍在Happy羊羊身邊的泥塑羊仔，也是大有來頭，這其實是萬大電廠從水庫中清淤的底泥，燒製成栩栩如生、模樣可愛的潔白小羊仔，是資源再利用的最佳範例，讓親子在與可愛的Happy羊羊拍照打卡之餘，也可以給孩子環境教育，把生態永續的觀念深植在每一個人的心中。

▲▼清境農場的吉祥物「Happy羊羊」登場。（圖／清境農場提供）

遊客周小姐表示，清境農場藍天綠地環境優美，高山氣侯清爽舒適，是親子闔家出遊的首選，除了綿羊成群，又加上可愛療癒的Happy羊羊，以及富含教育意義的泥塑羊仔，更是值得讓人來此一遊。

▲▼清境農場的吉祥物「Happy羊羊」登場。（圖／清境農場提供）

清境農場則是強調，Happy羊羊的人設是芳齡1歲的小女孩，最喜歡的東西是苜蓿粒跟同在農場上班的阿呆，最討厭的東西，則是國民賓館中餐廳的羊肉爐，暑假期間8/2-4在青青草原北端票口、8/8-8/11在觀山牧區大風車平台、8/16-18在小瑞士花園等清境周邊景點輪流展出，歡迎遊客上山打卡「追羊」，農場特別提醒遊客不要觸摸她，也不可以投餵，更不能在她附近吃羊肉爐喔。

▲▼清境農場的吉祥物「Happy羊羊」登場。（圖／清境農場提供）

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