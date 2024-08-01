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北海道新據點！「卓也-花葉之家」今開幕　巡遊森林中精靈小屋

▲苗栗卓也小屋開到北海道，《卓也-花葉之家》今（1日）進駐新富良野王子飯店內的「精靈露台森林工坊」。（圖／卓也小屋提供）

▲「卓也-花葉之家」今（1日）進駐新富良野王子飯店內的「精靈露台森林工坊」。（圖／卓也小屋提供）

記者彭懷玉／綜合報導

苗栗卓也小屋開到北海道了！「卓也-花葉之家」今（1日）進駐新富良野王子飯店內的「精靈露台森林工坊」，販賣毛絲巾、披肩及領巾，還利用蓋布做一些包包、飾品，是跨出國際的第一步。

▲苗栗卓也小屋開到北海道，《卓也-花葉之家》今（1日）進駐新富良野王子飯店內的「精靈露台森林工坊」。（圖／卓也小屋提供）

▲「精靈露台森林工坊」販賣毛絲巾、披肩及領巾，還利用蓋布做一些包包、飾品、衣服等。（圖／卓也小屋提供）

由新富良野王子飯店管理的精靈露台森林工坊（ニングルテラス），為北海道知名劇本家倉本聰規畫，打造出15間以自然素材或北海道在地工藝的精靈小屋，讓旅客穿梭其中，遊覽各個工藝店家，親近自然的同時，宛如精靈會突然出現一般，令人驚喜。

▲苗栗卓也小屋開到北海道，《卓也-花葉之家》今（1日）進駐新富良野王子飯店內的「精靈露台森林工坊」。（圖／卓也小屋提供）

▲「卓也-花葉之家」以森林為意象設計店內風格。（圖／卓也小屋提供）

卓也小屋表示，有賴薰衣草集團董事長及在地同仁牽成，才有機會把作品呈現給倉本聰，經過約半年、數次的洽談，精靈露台森林工坊團隊肯定卓也在染布上的環保、在地及自然呈現的多樣色彩，再加上卓也二代剛好是工藝師。更重要的是，跳脫卓也藍染的框架，這裡是選用當地的素材，以花葉移印染，帶來更獨特的作品。

▲苗栗卓也小屋開到北海道，《卓也-花葉之家》今（1日）進駐新富良野王子飯店內的「精靈露台森林工坊」。（圖／卓也小屋提供）

▲卓也把台灣工藝師、裁縫師帶到北海道，利用當地葉材製作蒸煮移印染，除了有毛絲巾、披肩及領巾，還以蓋布做一些包包、小飾品。（圖／卓也小屋提供）

「這幾個月以來，卓也把台灣工藝師、裁縫師帶到北海道，開始利用當地葉材製作蒸煮移印染，除了有毛絲巾、披肩及領巾，還以蓋布做一些包包、小飾品，甚至背心等。」業者指出。

「卓也-花葉之家」今（1日）正式在精靈露臺內開幕，並以森林為意象設計店內風格，有來北海道富良野遊玩的旅客，可別錯過這座森林中的小小工藝村。

▲苗栗卓也小屋開到北海道，《卓也-花葉之家》今（1日）進駐新富良野王子飯店內的「精靈露台森林工坊」。（圖／卓也小屋提供）

▲來北海道富良野遊玩的旅客，可別錯過造訪這座森林中的小小工藝村。（圖／卓也小屋提供）

卓也小屋成立於2001年，從開設台中大安第一家庭園餐坊開始，接著到三義經營休閒度假園區、2004年成立植物染工坊，至今除了三義園區蔬食餐廳、民宿、下午茶、藍草園、物染基地、植物染體驗工坊及植物染手工小舖之外，還於台中、台南及宜蘭陸續開設新據點。

▲▼卓也小屋鳶尾花。（圖／卓也小屋提供）

▲苗栗三義卓也小屋著名的鳶尾花海。（圖／卓也小屋提供）

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