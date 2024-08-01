RAW最後終季菜單今日中午12點開放搶訂　餐費每人7888元+10%

▲RAW 8月1日起開放8/16至11/9的訂位。（圖／赫士盟提供)

記者黃士原／台北報導

由國際名廚江振誠創辦的「RAW」今年邁向10周年，不過他卻在國際記者會上丟出震撼彈，宣布12月31日將是餐廳的最後一天營業日，最終季菜單「The Last Dance 最後的圓舞曲」將化身為劇場級的沉浸式用餐環境，今日中午12點開放訂位，餐價每人7888元+10%。

▲2014年，國際名廚江振誠回台創立RAW。（圖／記者黃士原攝）

2014年，國際名廚江振誠回台創立RAW，並把它定位為新台灣味的餐廳，他希望RAW的每一道料理都與台灣的記憶接軌，讓在地的飲食者感受身在台灣的美好，也讓無論是從世界各地前來的客人，都能透過一道道經過深入了解後再重新詮釋的料理，感受新台灣味。2018年，米其林指南首度登台，RAW拿到一星評鑑，2019年升到二星餐廳，一直持續到2023年。

▲江振誠曾推出非以中藥入菜的法式料理「漢方」。（圖／RAW提供）

近年，江振誠則是不斷挑戰自己，以台灣百年醬汁為主題設計菜單、追求自然農法與食材零浪費、首次推出非以中藥入菜的法式料理「漢方」、全球首顆「可以吃的NFT」。疫情期間，更串連全球13位世界名廚，合計28顆米其林星星的餐廳聯手，推出為全球疫情而命名的菜單（World tour）。

今年12月31日是RAW身為「餐廳」的最後一天，未來原址會進化成為江振誠主廚心中的國際級料理學院，而最終季的菜單「The Last Dance 最後的圓舞曲」，8月16日登場至11月9日，將化身為劇場級的沉浸式用餐環境，江振誠把它定位成寫給所有熱愛料理、關心RAW的人的一封情書，這也將會是他與RAW團隊的「最後一支舞」，菜單含4道開胃菜、12道料理與水資，餐價每人7888元+10%。

最終季的菜單「The Last Dance 最後的圓舞曲」今天中午12點開放訂位，可從官網進入系統，由於是透過inline網站預約，建議想搶訂的民眾，可以提早打開訂位網頁，準備好信用卡（訂位需預付全額餐費）。

訂位完成後，訂位無法做任何更動，如需更改日期，則需重新訂位，並再次完成付款，之後再取消原訂位並退款，最後取消訂位日期為用餐日前14天。有取消訂位之需求，可在訂位確認簡訊中點選「取消訂位」按鍵，將於取消後的15-25天退款至原信用卡。

▲「雅閣」新單點菜色（由上至下）「魚子醬彩蝶餃」、「羊肚菌花膠爆牛柳」、「豉汁白玉炒刺花斑球」、「酥絲蜜餞素風鱔」。（圖／台北文華東方酒店提供）

時序進入陽光明媚的夏季，台北文華東方酒店館內的米其林一星餐廳「雅閣」，即日起推出夏季新單點與限定套餐，主廚鄭國雄嚴選台灣在地季節性蔬果食材與茶入菜，設計多道消暑解膩佳餚 ，包含有「魚子醬彩蝶餃」、「酥絲蜜餞素風鱔」、「豉汁白玉炒刺花斑球」、「羊肚菌花膠爆牛柳」等。

▲「雅閣」即日起推出夏季套餐，每位4,280元+10%。（圖／台北文華東方酒店提供）

此外，主廚也設計夏季限定的7道式套餐，以淡雅茶香、夏季清鮮的口味為設計主軸，菜色包括「龍井茶皇松阪肉」、「梨山雪蓮子燉花膠」、「過橋斑片水晶絲」與「南北杏萬壽果冰花燕窩」等，餐費每位4,280元+10%。