用餐人潮激增！南港「無名牛排」繼續營業　直到餐飲同業接手

▲台北市南港區「無名牛排」宣布繼續營業。（圖／葉癮評饗提供）

記者黃士原／台北報導

台北市南港區「無名牛排」日前宣布7月31日熄燈，不過歇業消息傳出後，用餐人潮激增，餐廳轉虧為盈，因此老闆宣布繼續營業，直到找到願意接手的同業。

無名牛排7月中旬曾發文表示，「各位貴賓，無名牛排已經找到放棄的理由，營業至7月31日，饗自我放飛，不再努力。」不過，歇業消息傳出後，用餐人潮激增，平日100-150人次，假日超過200人次，已讓餐廳轉虧為盈。

今日無名牛排臉書也正式公告，原本計劃在7月31日結束營業，但眾多客人的支持與鼓勵，決定延長營業至有能力且有意願的餐飲同業來接手。同時8月起至10月31日也祭出感恩優惠，只要持有7月16日至7月31日用餐發票，即可享有買3送1，但優惠僅適用於非假日，每月限1次。

▲台北市重慶北路上的龍凰號今日最後一天營業。（圖／取自龍凰號官網）

另外，台北市重慶北路上的滷肉飯名店「龍凰號」驚傳熄燈，店家證實，今日是最後一天營業。歇業消息傳出，網友不捨的說「時代的眼淚」。

從建成圓環時期就存在的龍凰號，是許多人小時候的記憶，買碗滷肉飯、雞捲加小黃瓜就能飽足一餐。歷經圓環失火後，與多數店家搬遷到重慶北路二段附近，目前仍是滷肉飯控的口袋名單，在google評論上有1200多則留言，平均分數3.9顆星。除了滷肉飯，店裡也提供香菇肉羹湯、豬肚豬腸綜合湯，以及乾麵與便當。