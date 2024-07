金普頓大安「Helinox露營房」開箱！5千元限量贈品入住就送

▲一入大廳,第一站即可見Helinox曾與陳冠希、GD權志龍、Supreme等品牌聯名的6款潮流Chair One露營椅。(圖/記者彭懷玉攝)



記者彭懷玉/台北報導

繼兩年前推出黑魂寶可夢房一砲而紅的金普頓大安酒店,今夏與Helinox合作,祭出限量一間的「風格隱世露營 City Glamping」房,旅客入住可免費獲Helinox全台限量紀念品,包含Heli/Nox造型玩偶一隻、Helinox海灘巾、露營雪拉杯兩入等價值逾5000元贈品。業者指出,目前8月份已滿房,今(31日)開放9月訂房。

▲第二站有方形螢幕播放Helinox品牌紀錄。(圖/記者彭懷玉攝)

金普頓大安酒店為讓潮流迷、凹豆咖一窺戶外潮流與世界級精品設計魅力,這次與夢幻品牌Helinox攜手,將5樓的515號「尊享房」改造成「風格隱世露營 City Glamping」主題房,意味15周年的里程碑。房內進駐Helinox全球瘋術系列(Tactical)行軍床帳與長凳,搭配兼願生活美學的家居系列(HomeDecoBeach)咖啡桌、椅,把在戶外露營的氛圍帶到五星飯店內。

▲房內進駐行軍床帳與長凳,搭配咖啡桌、椅,把在戶外露營的氛圍帶到五星飯店內。(圖/記者彭懷玉攝)

其中,Helinox品牌吉祥物玩偶、雪拉杯2只,以及鋪在床上的海灘巾,均未在台灣販售,本次也首次登台,只送給訂房的旅客。另外,還贈送品牌環保購物袋(四款隨機)、露營濕紙巾70入、聯名撲克牌、2024品牌年曆、聯名原子筆兩支、以及Hello My Name is 魔鬼氈名牌,可將之別在帳篷上,方便露營時辨識。

▲▼價值逾5千元的限量贈品都能讓住客帶回家;Helinox品牌吉祥物玩偶、鋪在床上的海灘巾也只送不賣。(圖/記者彭懷玉攝)

業者指出,入住日從8月8日至9月30日止,周日至周四一晚8900元,周五、六含國定假日9900元,除了入住主題房一晚,早上提供咖啡、茶、溫豆漿與可頌,下午還有精選零嘴與水果,每日下午5時30分至6時30分則盡享紅白葡萄酒、氣泡酒、夏日調酒。上周於官網釋出消息,8月份已近滿房,剩下零星3、4間,並於今天開放預訂9月份訂房。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您:喝酒不開車,開車不喝酒。



▲房內放進Helinox帳篷,下面是行軍床,是品牌跟原廠要求的限量品,讓住客親身體驗。(圖/記者彭懷玉攝)

▲君品酒店首度精心打造奧運主題房,即日起至8月11日推出「為你喝采 奧運限量住房專案」,每日限量兩間。(圖/君品酒店提供)



此外,為歡慶2024巴黎奧運,君品酒店首度精心打造奧運主題房,即日起至8月11日推出「為你喝采 奧運限量住房專案」,每日限量兩間,雙人入住行政套房每晚10,999元起,含兩客香檳早餐,入住期間再贈送奧林匹克下午茶,另加碼免費享用套房內迷你吧及加油零食籃,零時差感受巴黎奧運氛圍。

