金普頓大安「Helinox露營房」開箱！5千元限量贈品入住就送

▲一入大廳，第一站即可見Helinox曾與陳冠希、GD權志龍、Supreme等品牌聯名的6款潮流Chair One露營椅。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

繼兩年前推出黑魂寶可夢房一砲而紅的金普頓大安酒店，今夏與Helinox合作，祭出限量一間的「風格隱世露營 City Glamping」房，旅客入住可免費獲Helinox全台限量紀念品，包含Heli/Nox造型玩偶一隻、Helinox海灘巾、露營雪拉杯兩入等價值逾5000元贈品。業者指出，目前8月份已滿房，今（31日）開放9月訂房。

▲第二站有方形螢幕播放Helinox品牌紀錄。（圖／記者彭懷玉攝）

金普頓大安酒店為讓潮流迷、凹豆咖一窺戶外潮流與世界級精品設計魅力，這次與夢幻品牌Helinox攜手，將5樓的515號「尊享房」改造成「風格隱世露營 City Glamping」主題房，意味15周年的里程碑。房內進駐Helinox全球瘋術系列（Tactical）行軍床帳與長凳，搭配兼願生活美學的家居系列（HomeDecoBeach）咖啡桌、椅，把在戶外露營的氛圍帶到五星飯店內。

▲房內進駐行軍床帳與長凳，搭配咖啡桌、椅，把在戶外露營的氛圍帶到五星飯店內。（圖／記者彭懷玉攝）

其中，Helinox品牌吉祥物玩偶、雪拉杯2只，以及鋪在床上的海灘巾，均未在台灣販售，本次也首次登台，只送給訂房的旅客。另外，還贈送品牌環保購物袋（四款隨機）、露營濕紙巾70入、聯名撲克牌、2024品牌年曆、聯名原子筆兩支、以及Hello My Name is 魔鬼氈名牌，可將之別在帳篷上，方便露營時辨識。

▲▼價值逾5千元的限量贈品都能讓住客帶回家；Helinox品牌吉祥物玩偶、鋪在床上的海灘巾也只送不賣。（圖／記者彭懷玉攝）

業者指出，入住日從8月8日至9月30日止，周日至周四一晚8900元，周五、六含國定假日9900元，除了入住主題房一晚，早上提供咖啡、茶、溫豆漿與可頌，下午還有精選零嘴與水果，每日下午5時30分至6時30分則盡享紅白葡萄酒、氣泡酒、夏日調酒。上周於官網釋出消息，8月份已近滿房，剩下零星3、4間，並於今天開放預訂9月份訂房。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



▲房內放進Helinox帳篷，下面是行軍床，是品牌跟原廠要求的限量品，讓住客親身體驗。（圖／記者彭懷玉攝）

▲君品酒店首度精心打造奧運主題房，即日起至8月11日推出「為你喝采 奧運限量住房專案」，每日限量兩間。（圖／君品酒店提供）



此外，為歡慶2024巴黎奧運，君品酒店首度精心打造奧運主題房，即日起至8月11日推出「為你喝采 奧運限量住房專案」，每日限量兩間，雙人入住行政套房每晚10,999元起，含兩客香檳早餐，入住期間再贈送奧林匹克下午茶，另加碼免費享用套房內迷你吧及加油零食籃，零時差感受巴黎奧運氛圍。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。