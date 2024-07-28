小琉球「7＋限定玩法、玩水秘境」先筆記！置身壯觀天然礁岩洞

首圖／IG@eason838662、IG@densen_lin

文／ReadyGo

每年夏天最期待的就是玩水！擁有「綠蠵龜天堂」之稱的小琉球，因為得天獨厚的氣候與地理位置，讓海龜成為這座美麗珊瑚礁島的常客，在夏天更是迎來超過800隻的海龜。徜徉在蔚藍海域，身旁又有海龜相伴，是何等愜意與幸運！不要再羨慕別人，也可以這種幸運。小琉球「7大限定玩法、玩水秘境」不藏私大公開。

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限定玩法1 小琉球透明SUP立槳

說到玩水，就是要玩SUP！近幾年最夯的水上活動莫過於SUP立槳了，但是透明的立槳絕對沒玩過，只要擁有良好的平衡感，那麼就能在小琉球的海上享受奇妙體驗，自由愜意地站在水面上，放眼望去是無垠的海上美景，低頭則是美麗迷人的海底世界。

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限定玩法2 小琉球透明獨木舟

因應季風，小琉球全年皆可划獨木舟，獨木舟不僅是容易上手的體驗活動，更是小琉球最熱門的水上活動之一。但如果想要觀賞海龜以及一覽海中世界欣賞絕美珊瑚景緻，不論你是親子同樂、情侶共划，還是好友相約，甚至一人獨享，體驗時常約1.5小時不需要太高體力的透明獨木舟絕對是你的好選擇！沒體驗過的朋友也別擔心，小琉球的店家都擁有專業且豐富的經驗，絕對能讓你開心體驗海上行程。

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限定玩法3 小琉球潛水／浮淺

來到小琉球，有一項體驗你必須做，那就是潛水。深入海中，潛在藍色世界，不僅有美麗的珊瑚礁、海洋生物相隨，重點是能近距離接觸到綠蠵龜，想像有海龜伴遊的海洋，相當驚喜！來到小琉球，一定要體驗在水中的自由漂浮，感受日常無法體驗的奇妙旅程。如果沒潛水過也不用擔心，這裡擁有許多國際合格潛水教練，會讓你安全愉快地進行潛水活動。還不快來小琉球，深入海底與海龜共泳。

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限定玩法4 小琉球水上自行車

如果不想碰水或不會游泳，但又想要體驗在湛藍大海上漂流的舒適愜意，那麼操作簡單、騎乘超穩的水上自行車就是你的好選擇！日落之餘，不僅能享受海上餘暉美景，有機會還可能看到海龜浮出水面換氣。

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限定玩法5 水上溜滑梯

來小琉球怕水的人也能盡情玩水，水上溜滑梯給您不一樣的水上樂趣，躺著、坐著都超好玩，不用煩惱任何跳水的問題，只需享受在清涼的海水中穿梭滑行，可以說是來小琉球體驗的水上活動最佳選擇。

限定玩法6 半潛艇

來小琉球，想欣賞海底美景又不擅長潛水，那就搭乘半潛艇也能輕鬆探索海底世界。在透明的船艙中，可以盡情地觀賞海底生態，近距離欣賞海龜的優雅姿態，讓你在水面上也能感受到海洋的神奇魅力。

圖／IG@imagelife2017

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限定玩法7 海上魔毯

當渴望擁抱海洋的浪漫與寧靜，但又不想淹沒在水中時，海上魔毯將成為你的最佳夥伴！這款獨特的水上遊具不僅讓你盡情享受海風拂面的快感，更能讓你在海上漂浮，感受大海的懷抱，而不必濕身。將海上魔毯放在水面上，輕輕一躺就能夠沉浸在海浪的搖曳中，享受純粹的放鬆與寧靜。

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小琉球景點 6大玩水秘境

望海亭

望海亭是小琉球超熱門的打卡勝地之一，風景優美視野十分遼闊，碧海藍天下，海水清澈透明，可以清楚觀察到珊瑚群礁。站在高處，可遠眺海中綠蠵龜優雅地游弋，為難得的海洋饗宴。如果遇上天氣好的話，隨便拍都能出大片，建議要站在望海亭上，從上往下拍超級美。

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地址：美人洞入口旁

網美老木

小琉球必拍的網美景點，這裡有一棵老木，剛好卡在兩顆石頭之間，有點像盪鞦韆。坐在木頭上，面朝大海，景色超級唯美，如果遇到夕陽的話，風景起來更不用說！無論是單人、情侶還是姐妹，都能拍出絕美照片，拍完美照後，還可以在這裡踏浪，感受海風拂面的清爽。

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地址：屏東縣琉球鄉三民路253－8號

花瓶岩

花瓶岩因其石頭形狀長得像花瓶，再加上被植物覆蓋，因而得名。這個地方不僅是浮潛的絕佳之地，而且在對的時間，還可以觀賞到豐富的潮間帶生態，是一個絕對值得探索的海洋寶地。

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地址：屏東縣琉球鄉

小琉球龍蝦洞

龍蝦洞是位在小琉球東北部的天然珊瑚礁岩，由於長期受海水浸蝕，分布著許多壺穴小地形與海蝕溝。雖然因為早期過多捕抓，導致龍蝦減少，但是這裡仍然保留著發達的海蝕地形。每當海浪打上珊瑚礁岩，壺穴還會發出微微的嗡嗡聲與冒出熱氣。

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地址：屏東縣琉球鄉溪福村環島公路

美人洞風景區

背山面海，奇石陳列，美人洞風景區以環島公路分隔為兩部份，右側為石階向下伸入珊瑚區，左側則是向上伸入珊瑚礁山坡地，沿途可是美景接力，渾然天成的礁岩洞穴隨處可見。這裡共有13景，每景各有千秋，值得慢慢遊覽。

圖／IG@hssuiii

圖／IG@_sunny0515



地址：屏東縣琉球鄉環島公路

旭日亭

小琉球不只有玩水、看日出賞夕陽！離島的夜晚遠離光害，絕美的璀璨星空可是讓人流連忘返，來到小琉球旅行，別忘了安排一個寧靜的夜晚享受這片美好的星空。

圖／IG@polarishomestay

地址：屏東縣琉球鄉環島公路

心得結論

還不快把握好時機，捎上你的朋友、愛人、家人，一起來趟小琉球尋海龜之旅！貼心提醒切勿把垃圾、塑膠遺留在海邊與海裡，務必留下一個乾淨的環境，避免海龜們誤食。

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