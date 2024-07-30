「名勝世界壹號」因停電延遲抵日！提供1600元消費金：旅日稅可折

▲名勝世界壹號郵輪(Resorts World One)。（圖／港務公司提供）

記者彭懷玉／台北報導

「名勝世界壹號」郵輪昨（29日）驚傳停電，原訂今早8點抵達日本佐世保，將延至上午11點到港，也會同步延長岸上觀光時間。同時，考量技術性原因造成延遲，業者表示將提供每間客艙1,600元郵輪消費金，旅客可用於郵輪上餐飲、岸上觀光及各項娛樂消費，甚至郵輪服務費、日本「國際觀光旅客稅」。

▲業者今稍早於官方粉專發布郵輪靠港時間變更通知，原訂今早8點抵達日本佐世保，將延至上午11點到港，也會同步延長岸上觀光時間至晚間9點離港。（圖／翻攝自粉專）



業者今稍早於官方粉專發布郵輪靠港時間變更通知，原訂今早8點抵達日本佐世保，將延至上午11點到港，也會同步延長岸上觀光時間至晚間9點離港，明（31日）抵達鹿兒島的時間將延遲一小時，會在早上8點抵達，名勝世界郵輪岸上觀光節目之時數將維持不變。

對於技術性原因造成延遲，業者表示，將提供每間客艙郵輪消費金1,600元，旅客可用於郵輪上餐飲、岸上觀光、水療與養生、寫真廊及各項娛樂消費（不適用於以各種形式兌換船票之客人及會員），亦可抵扣郵輪服務費及日本「國際觀光旅客稅」，詳情可諮詢大廳櫃檯服務人員。

▲「名勝世界壹號」昨（29日）下午4點多驚傳停電，當下船公司立刻透過全船廣播向乘客說明，並即時安置乘客。（圖／翻攝自粉專）



回顧整起停電事件，是因國民黨籍立委葉元之昨（29日）晚間發文，表示「我同學現在人在名勝世界壹號郵輪上。因為全船停電，正失去動力漂流在太平洋上...」造成民眾恐慌。對此，名勝世界郵輪副總裁徐牧柔說明，昨天大約下午4點10分停電，當下立刻透過全船廣播向乘客說明，並即時安置乘客，陸續恢復供電時不到4點半，但船舶仍有動力不影響航行安全，強調「並未失去動力漂流在太平洋上」，呼籲公眾人物發文前應該要跟相關單位求證，並即時更新發文內容。

▲「名勝世界壹號」昨（29日）下午驚傳停電，業者額外提供宵夜場次。（圖／業者提供）



至於為何會停電也引發各界關注，對此，徐牧柔說明，停電和郵輪是否老舊並無必然關聯，都是要做完全面排查才會知道。不過，考量到停電壞了乘客興致，名勝世界壹號除了免費提供冷飲、指定紅白酒喝到飽等服務，昨晚也額外加碼宵夜場次，包含鮮蝦、牛肉、鮮蔬等菜色，讓一家大小吃到撐，旅客直呼「很有誠意」。

▲「名勝世界壹號」今夏、秋以基隆和高雄為母港營運。（圖／記者彭懷玉攝）



「名勝世界壹號」2024年暑假以台灣基隆、高雄為母港，展開日本九州、沖繩等地的航程，因賣況佳延長至9月22日秋季航程。本次受影響的航程是7月28日基隆出發，陸續前往日本佐世保、鹿兒島、那霸等地，預計8月2日返回基隆，船上一共搭載2049名旅客。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）