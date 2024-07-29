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3場大型活動登場　熱氣球光雕及台東最美星空音樂會接力演出

▲熱氣球光雕及台東最美星空音樂會將接力演出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲熱氣球光雕及台東最美星空音樂會將接力演出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

原定7月25日舉辦的2024台灣國際熱氣球嘉年華鹿野高台光雕音樂會，受凱米颱風影響延期至8月2日舉辦，因此，8月1日起一連兩晚在鹿野高台將有「熱氣球光雕FEAT.無人機」展演，備受期待的冰球樂團及玖壹壹也將分別擔任壓軸嘉賓；另外，「台東最美星空音樂會」將於8月3日於卑南鄉達魯瑪克文化廣場舉行，現場邀請幸福歌姬梁文音、空靈系女聲163braces等，帶領大家體驗最美的星空音樂，台東暑假兩大活動一連三天從白天到夜晚接力登場，歡迎各地熱氣球迷及星空迷朋友們千萬別錯過！

鹿野高台的造型球展演及繫留體驗活動，24至26日受凱米颱風影響暫停，但經過工作團隊的努力迅速復原場地，縣府宣布於28日恢復活動，原定25日的光雕音樂會也因延期而促成連續兩日在鹿野高台舉辦，台東縣政府表示，兩場光雕音樂會有三大亮點，首先為將分別有13顆國內外熱氣球共同展演，其次觀眾期待的「熱氣球光雕FEAT.無人機」展演也將以不同方式呈現。

其中，8月1日無人機展演將於表演近尾聲時形成QRcode條碼，讓球迷朋友以手機掃描參與抽獎，將有機會獲得官方限定版熱氣球小球，8月2日更將以【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】進行演出，無人機展演中的三麗鷗知名家族角色也將展現不同圖案，帶給大家滿滿的驚喜，最後更將邀請icyball冰球樂團及玖壹壹分別擔任壓軸演出嘉賓。

2024台東最美星空音樂會即將進入倒數場次，第三場將在8月3日首次於卑南鄉達魯瑪克文化廣場舉辦，除邀請幸福歌姬梁文音、空靈系女聲163braces，以及台東在地音樂團隊外，現場還有結合在地的星空市集、星空攝影等活動。此外，8月11日、12日更是英仙座流星雨的最佳觀賞時間，縣府特別於兩天的晚間分別於加路蘭及三仙台加開「流星雨星空導覽」場次，預計超過百位星空迷朋友參與。

此外，原7/28因颱風順延的東河場次星空音樂會，也將在8/11準備與大家一起迎接今年度最夢幻的英仙座流星雨！想要看英仙座流星雨就來台東，更多活動最新消息請見台東最美星空官方FB(https://www.facebook.com/StarryTaitung)或官方IG：starrytaitung_。

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關鍵字： 熱氣球 無人機 台東

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