北市典藏植物園有精油調配、藥草球課！一堂200元　7／31開放報名

▲臺北典藏植物園位於花博公園新生園區內，展示由平地一路到高山的在地特色植物，被網友譽為「城市中玻璃花坊」。（圖／史努比提供）



記者彭懷玉／綜合報導

有「城市中玻璃花坊」之稱的臺北典藏植物園，一向是都市人遠離塵囂的免門票好去處，公園處指出，將於8月31日起至9月28日的每周六，推出「典植癒生活」企劃，共有5種不同的活動，包含精油調配、藥草球製作、冷質凝露搭配臉部按摩及蕨類水苔球體驗等，將於7月31日起開放線上報名。

▲為推廣園藝療育活動，第一階段將開放精油配製及藥草球製作課。（圖／公園處提供）



綠色療癒在近代成為顯學，尤其都市人身處繁忙的步調中，欣賞、照顧植物為生活增添儀式感。臺北典藏植物園為推廣園藝療育活動，第一階段將開放精油配製及藥草球製作課，學員可以調配出適合自己的精油香氣，或使用各種藥草植物製作藥草球，既紓壓又有趣。

▲藥草球製作課一人酌收200元材料費。（圖／公園處提供）



第二階段有3場療育活動，將於8月14日起開放報名，內容包括冷質凝露搭配臉部按摩、蕨類水苔球體驗等，以上活動僅酌收每人200元材料費。該課程邀請專業的園藝療育師引導學員，適合15歲以上民眾參加，於周末期間好好放鬆身心。

▲課程邀請專業的園藝療育師引導學員，適合15歲以上民眾參加。（圖／公園處提供）



臺北典藏植物園位於花博公園新生園區內，展示由平地一路到高山的在地特色植物，包含臺灣原生植物區、熱帶植物區、亞熱帶植物區、附生植物區、蘭花與蕨類展示區、多肉植物區、溫帶植物區、秋海棠區，定時導覽時間為周六、日10:00、11:00、14:00、15:00，解說時間大約1小時，也是消暑兼避雨的好去處。

▲臺北典藏植物園典藏超過500種花卉植物，是消暑兼避雨的室內去處。（圖／史努比提供）



臺北典藏植物園交通方式

ㄧ、搭捷運

捷運圓山站1號出口，沿民族東路東行即可抵達新生園區，步行約15分鐘。

捷運中山國小站4號出口，沿新生北路三段北行即可抵達新生園區，步行約10分鐘。

二、搭公車

新生公園站

685、市民小巴9(M9)、紅(R)50/停靠民族東路

新生公園站(林安泰)

72、222、286副、298、642松江新生幹線、643、676、市民小巴9(M9)、紅(R)34(假日)/停靠松江路近濱江街

吉林路底站

542、685、688、紅(R)57/停靠吉林路

民族東路口

109、203、277、280(直)、542、606、612、685、敦化幹線/停靠民族東路



