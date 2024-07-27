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搭奧運熱潮！台北「3飯店住房優惠」每晚2900元起　加1元贈派對餐

▲台北喜來登大飯店「2024應援賽事住宿優惠」,入住+1元享啤酒與佐酒小食 。（圖／台北喜來登大飯店提供）

▲2024巴黎奧運於台灣時間27日凌晨開幕，台北各家飯店為搶搭熱潮，祭出住房、餐飲專案 。（圖／台北喜來登大飯店提供）

記者彭懷玉／綜合報導

2024巴黎奧運於台灣時間27日凌晨開幕，台北各家飯店為搶搭熱潮，祭出住房、餐飲專案。其中，住一晚瓏山林台北中和飯店僅2,900元起，再贈「五環限定飲品」；大倉久和大飯店參考官方公佈之選手村料理菜單，推出「2024夏季奧林匹克」主題菜色。

▲台北喜來登大飯店「2024應援賽事住宿優惠」,入住+1元享啤酒與佐酒小食 。（圖／台北喜來登大飯店提供）

▲台北喜來登大飯店「2024應援賽事住宿優惠」每晚5,500元+15.5%起，「加1元」即可在一樓大廳酒吧享用「動感派對組」餐點 。（圖／台北喜來登大飯店提供）

台北喜來登大飯店
台北喜來登鄰近捷運善導寺站，即日起至8月30日前預訂Summer Indulge住宿方案，每晚5,500元+15.5%起，「加1元」即可在一樓大廳酒吧享用「動感派對組」餐點，包含臺虎精釀生啤酒2瓶、冷肉起司盤、松露薯條，或可選擇「1,300元餐飲抵用金」折抵館內6間餐廳美食，期間大廳酒吧更有即時電視轉播精彩賽事。

此外，大廳酒吧每周二至周六晚間9:30至11:15邀請爵士女伶帶來LIVE現場演出，獨特嗓音以現代方式重新演繹的即興演出，感受令人流連的音樂之夜。

《ETtoday東森新媒體提醒您，喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒。》

▲瓏山林台北中和飯店提供一樓國際酒吧。（圖／瓏山林台北中和飯店提供）

▲瓏山林台北中和飯店國際酒吧。（圖／瓏山林台北中和飯店提供）

瓏山林台北中和飯店
瓏山林台北中和飯店即日起至8月31日祭出奧運限定優惠，「Chill一夏 夏季住房專案」雙人入住精緻客房每晚2,900元，四人入住豪華四人房每晚4,700元，並依入住人數提供「五環限定飲品」，專案贈夏日納涼禮包，內含特製RSL Chill啤酒杯2只和野餐保冰袋1個，在飯店內舒服追賽事。

▲瓏山林台北中和飯店提供一樓國際酒吧。（圖／瓏山林台北中和飯店提供）

▲期間「五環限定飲品」不僅提供每杯飲品優惠價220元+10%；另有沁夏饗宴中式套餐。（圖／瓏山林台北中和飯店提供）

巴黎和台灣有6小時時差，飯店一樓國際酒吧從即日起至8月11日直播精彩賽事，期間「五環限定飲品」不僅提供每杯飲品優惠價220元+10%（原價250元+10%），一次購買5杯整套更加贈現炸薯條拼盤一份（價值220元+10%），邀民眾及時為中華隊應援、沉浸激動人心的比賽中。

▲歐風館自助餐廳,「2024夏季奧林匹克」主題菜色。（圖／大倉久和提供）

▲「2024夏季奧林匹克」主題菜色。（圖／大倉久和提供）

大倉久和大飯店
響應巴黎奧運盛事，大倉久和大飯店旗下歐風館自助餐廳自即日起至8月18日，亦同步推出「2024夏季奧林匹克」主題菜色。由來自日本大倉飯店集團旗下「La Belle Epoque」法式餐廳，鑽研法式料理逾40年的菁英主廚山本克哉精心研發，他參考官方公佈之選手村料理菜單，讓客人能與本次奧運選手村同步、享用各式法式佳肴及世界級美食。

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