歌詩達郵輪假期　帶著豪華娛樂一起去旅遊

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪

歌詩達郵輪莎倫娜號配備許多豪華娛樂設施，大劇院、滑水道、健身房、電影院、舞廳等等，旅客還能在甲板做日光浴，夜晚到酒吧小酌，可謂海上移動城堡。今年夏天，跟著歌詩達郵輪來一趟奢華之旅吧！

▲歌詩達郵輪莎倫娜號水上樂園，必玩360度彎道滑水道。（圖／歌詩達郵輪）

夏天就是要玩水！歌詩達郵輪的水上樂園，讓大家盡情體驗清涼與快感，360度彎道滑水道一衝而下，沖刷汗水和煩惱，只留下歡樂與笑臉，在這裡還能看到遼闊的碧海、藍天，讓身心都得到療癒。

▲麗都日光甲板&天幕影院，適合夫妻、情侶一起來。（圖／歌詩達郵輪）

郵輪的第9、10 層甲板是麗都日光甲板，無倫海上天氣如何，這裡都宛如風光明媚的地中海氣候。天氣好時，玻璃穹頂慢慢滑開，讓陽光照射進來，可以在躺椅上享受日光浴。夜晚時分，日光甲板搖身一變成為天幕影院，電影每晚上映，讓觀眾在星空下看電影，浪漫氛圍爆棚，適合夫妻、情侶一起來！

▲健身俱樂部有專業的健身教練。（圖／歌詩達郵輪）

郵輪的旅程，也適合執行增肌減脂計畫的旅客，在餐廳挑選補充蛋白質的美味食物，同時搭配健身俱樂部的運動，輕鬆維持體能與體態。

健身俱樂部有專業的健身教練，陪伴旅客一起運動，指導正確有效的鍛鍊燃脂，喜歡瑜珈的旅客可以參加瑜珈課，從練習中增強身體的柔軟度和平衡力、舒緩疼痛和平時工作的壓力。

▲宙斯大劇院上演國際級精彩大秀。（圖／歌詩達郵輪）

欣賞世界級的精彩大秀，就要到宙斯大劇院！在豪華裝潢、聲光效果出色的劇院裡，有卓別林風格喜劇、有馬戲雙人雜技表演、有奇幻魔術秀，還有義大利男高音表演和國際Live Band演奏，以優美旋律帶旅客穿越時空，享受無限樂趣！

▲阿波羅大酒吧猶如船上的活動俱樂部，一整天都有精彩的活動。（圖／歌詩達郵輪）

想悠閒欣賞現場演奏的輕音樂，或是上一堂歡樂的舞蹈教學，都可以到阿波羅大酒吧。這裡猶如船上的活動俱樂部，一整天都有不同活動，親子同樂、情侶約會都很適合參加，讓旅客24小時每分每秒都精彩。

▲邱比特舞廳有無數粉紅愛心點綴。（圖／歌詩達郵輪）

位在第5層甲板船尾的邱比特舞廳，滿滿粉紅愛心點綴，宛如愛神降臨的情境！邱比特舞廳全天開放，不管白天還是黑夜，都能來這裡享受浪漫情調，復古的歐式風情傢俱，配上粉色的燈光，在音樂伴奏下，讓人不由自主地想翩翩起舞，心中期待在愛神的加持下，也許旅程中將會邂逅一段難以忘懷的戀情。

詳見：

歌詩達郵輪官網 https://reurl.cc/MObKAW

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