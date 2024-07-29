把握暑假尾聲玩一波　全家人的歌詩達海上樂園

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪

清涼暑假之旅就在歌詩達郵輪海上假期，抓緊時間在暑假尾聲盡情玩一波～不然就要再等明年啦～

郵輪上已經安排了所有好玩、好吃的，全家人只要登船就能盡享歡樂，不用每天換飯店、免去長途拉車很無聊，船上設施讓大人、小孩都能玩得開心，創造幸福滿滿的全家出遊回憶～～

▲設施齊備的歌詩達郵輪，適合全家大小一起登船開心享受。（圖／歌詩達郵輪）

歌詩達郵輪莎倫娜號，帶著旅客在今年暑假前進日韓旅遊勝地。從早到晚，郵輪上的每個角落都有活動在進行中，想要掌握活動大小事，跟著⟪每日船上指南⟫，就可以知道活動的內容、時間、地點，方便全家人一天行程的安排。

▲義式冰淇淋甜點好看又好吃。（圖／歌詩達郵輪）

郵輪上有許多餐廳，可以依家庭的喜好來選擇。自助餐廳早、午、晚餐皆提供各國風味美食，從中式到西式，從歐風到南亞，多種沙拉、開胃菜、熱食、甜點、水果等， 讓全家一起享受豐盛佳餚。

船上的義式冰淇淋甜點Bar，提供精心製作的甜點，玩累了全家一起品嚐義式冰淇淋，好看、好吃的甜點成為父母與孩子共同的美好回憶。

▲歌詩達郵輪旅程中，為孩子提供精采豐富的活動。（圖／歌詩達郵輪）

暑假孩子沒上學，要安排暑期活動很傷腦筋。了解父母的心情，歌詩達郵輪特別規劃兒童專屬思高俱樂部，每天有不同的活動課程，男生可以參加一日小船長（Captain for a Day）、女生則可以參加一日小公主（Princess for a Day）活動，每個孩子都能從歡樂的氣氛中學習，並結交到好朋友。

▲Sloemio Spa讓旅客享受徹底放鬆的假期。（圖／歌詩達郵輪）

平時工作壓力大的爸爸媽媽，可以趁著遊輪假期徹底放鬆，把小孩送到思高俱樂部參加活動後，不妨到Sloemio Spa，體驗自動發熱的馬賽克躺椅和精緻手法的Spa，還有水療、按摩、香薰等服務，是一處可一邊欣賞美麗海景、一邊療癒身心的空間。

▲郵輪套房不僅寬敞空間，還有私人管家服務。（圖／歌詩達郵輪）

在船上參加各式各樣的活動，回到房間時就是全家人的溫馨時光，在這個空間中互相分享旅程的點滴。如果是選擇住宿套房，不僅空間寬敞，還有私人管家服務，為大家打理旅程中的住宿大、小事。

▲白色派對White Party主題之夜讓全船旅客印象深刻。（圖／歌詩達郵輪）

主題之夜Theme Parties是船上的重頭戲，今年航次白色派對White Party讓全船旅客印象深刻，由於Dress Code為白色，大家身著白色一起跑趴，在派對上用餐、唱歌、跳舞，現場熱鬧非凡，創造了郵輪之旅的最高潮，也成為旅客最難忘的回憶。

詳見：

歌詩達郵輪官網https://reurl.cc/MObKAW

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