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被萬坪綠地包圍！客美多咖啡台南平實公園店今日開幕

▲客美多咖啡台南平實公園店今日開幕。（圖／客美多咖啡提供）

▲客美多咖啡台南平實公園店今日開幕。（圖／客美多咖啡提供）

記者黃士原／台北報導

日本知名咖啡品牌「客美多咖啡」在台南開出第3家店，直接進駐擁有萬坪生態森林綠地的平實公園裡面，今日正式開幕。

平實公園前身為陸軍平實營區，保留了原營區內的樹木並增加植栽，營舍則被改造成藝術展覽空間，加上動工中的小小兵主題園區，打造成兼具休閒、藝文以及生態風貌的多功能森林公園。今日開幕的客美多咖啡台南平實公園店選址於此，不僅為市民提供一處休憩放鬆的好去處，更希望成為公園內一道亮麗的風景線。

▲客美多咖啡台南平實公園店今日開幕。（圖／客美多咖啡提供）

▲客美多咖啡台南平實公園店裝潢融合了大量的木質元素與紅磚牆飾。（圖／客美多咖啡提供）

台南平實公園店延續了日本名古屋コメダ珈琲店一貫的舒適典雅風格，店內裝潢融合了大量的木質元素與紅磚牆飾，更加入樹林的意象，可愛的松鼠穿梭其中，營造出森林小屋般自然的氛圍。7月28日前購買咖啡券可享1,000元優惠（原價1,150元），咖啡券內含9杯飲品兌換且無使用期限，憑咖啡券折抵飲品免服務費。

▲客美多咖啡最受台灣消費者喜愛的就是名古屋朝食文化「點飲料附贈早餐」。（圖／客美多咖啡提供）

客美多咖啡在日本已有900多家分店，2018年來台後已陸續在北中南拓點，其中最受消費者喜愛的就是名古屋朝食文化「點飲料附贈早餐」，每天上午11點前點飲料即送烤厚片吐司，搭配紅豆泥、雞蛋、雞蛋沙拉3選1。

▲台灣首店裝潢延續墨綠色風格，建築物外面簡單掛上白色的「Cộng Cà Phê」LOGO。（圖／記者黃士原攝）

另外，觀光客到越南旅遊必喝的「Cộng Cà Phê（越共咖啡）」正式登台，第1家門市落腳台北市的開封街上，即日起至7月29日試營運，期間也祭出店內全品項9折優惠。

根據官方IG的介紹，Cộng Cà Phê以過去的戰爭歷史為背景，延續出懷舊氛圍的咖啡館，將越南的豐富文化和咖啡文化融合在一起，以咖啡為媒介，讓人們感受越南的獨特風情和生活方式。而台灣首店裝潢延續墨綠色風格，建築物外面簡單掛上白色的「Cộng Cà Phê」LOGO。
 

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