花蓮「溫叨行旅」結束營業！不敵強震、颱風　業者：現實重創觀光

▲溫叨行旅宣布即日起結束營業。（圖／翻攝自Facebook／溫叨行旅（WEN-DAO INN））

記者彭懷玉／綜合報導

0403強震摧殘花蓮，這兩天再受凱米颱風侵擾，花蓮「溫叨行旅」撐不住，於粉專宣布即日起結束營業。業者Jeff無奈表示，自從地震發生以來，住房率很低，幾乎逼近0；然而，昨夜的凱米強颱更讓澳洲茶樹一根根低下了頭，「身處花蓮，我們曉得有時候天災無法預測，很可惜現實重創了觀光產業。」

花蓮「溫叨行旅」今（25日）發文表示，「近期地震和颱風的自然災害的洗禮，不只使得花蓮的天然環境及交通驟變，引以為傲的太魯閣也需休養生息，昨夜的凱米強颱，更讓可愛的澳洲茶樹一根根低下了頭，身處花蓮，我們曉得有時候天災無法預測，很可惜現實重創了觀光產業，因此決定登出旅宿人生。」

▲▼溫叨行旅種植的澳洲茶樹被強風吹得東倒西歪。（圖／翻攝自Facebook／溫叨行旅（WEN-DAO INN））

「溫叨行旅」開立於疫情起始的2021年，業主感性分享，遙想開業時，COVID-19疫情突如其來，讓整個旅遊業受到了巨大衝擊。在這段艱難的時期，多次調整經營策略，實行各種防疫措施，始終堅持為每位住客提供溫馨、安全的住宿環境，儘管不捨，也感謝所有曾經支持過溫叨行旅的朋友。

花蓮「溫叨行旅」座落於花蓮縣新城鄉，由三位輕熟男在2021年所開設的包棟民宿，特色是因喜愛籃球，民宿外就有籃球框、KOBE房，店主之一Jeff透露，三人均有自己的工作，目前會先回歸本業，對是否會再經營旅宿語帶保留。

「溫叨行旅」在谷歌上的評論達4.8顆星，入住過的民眾留言表示，「溫叨的整潔度、舒適度、明亮度都讓家人很滿意，打造成籃球風格的房間，也讓小男生很開心。」、「戶外區很大，可以停8台車，有籃球框可以打球，有兒童充氣戲水池，戶外烤肉，民宿內非常乾淨舒適，所有的門都是使用密碼，不用帶鑰匙很方便」、「雖然不是籃球咖，但能感受到民宿很認真在營造整體氛圍，因為照片跟籃球相關的東西實在好多。」