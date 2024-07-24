颱風天飛機停飛、延誤怎麼辦？處理建議一次看　5招查航班異動

▲出國若碰到航班停飛、延誤，有一套處理方式。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者蔡玟君／綜合報導

中颱凱米來襲，影響許多人的出國行程，也焦慮航班停飛該怎麼辦？以下整理出查詢航班異動的5個方式，以及提供航班停飛、延誤該如何處理的建議。

通常航空公司針對航班異動，都會以手機簡訊、email通知，而當碰到天災時，除了用前述兩個方式處理外，透過航空公司官網的「管理預訂行程」選項也都查得到。總結來說，碰到颱風時，若想知道航班有沒有異動，通常可透過以下5種方式查詢：

1.航空公司官網公告，或是航班異動查詢處

2.登入你的管理行程訂單查看有沒有任何公告或通知

3.確認你的手機簡訊、email有沒有收到通知

4.航空公司的社群平台是否有公告（如臉書、IG）

5.桃園機場／松山機場官網的航班起飛時間表查詢航班狀態，通常可查前後3天內，但需不定時重新查詢

▲當航班取消時，航空公司會透過手機簡訊、mail通知旅客。上圖為國泰航空航班取消通知email示意圖。（圖／讀者提供，請勿翻攝）

由於天氣隨時變化，航班狀態也可能隨時改變，若已經確定颱風導致航班延誤、停飛時又該如何處理？通常無論是傳統航空或廉價航空，碰到天災時都可免手續費更改航班或辦理退票，但仍需依照各家規定辦理。

以國泰航空為例，業者會先透過簡訊、mail通知航班取消，透過「管理預訂行程」內也可看到航班異動狀態，之後系統若自動安排到新的航班，會再發mail通知確認是否接受新航班安排，旅客確認後，即可依照新的航班時間到機場。

▲樂桃航空因天氣惡劣導致航班異動規定。（圖／樂桃航空提供）

廉價航空因應天災也提供免手續費退費或更改航班的服務。以樂桃航空為例，因惡劣天氣等原因導致大幅延遲或航班取消時，不論哪一種票價種類都可以申請全額退款，或選擇免費更改至樂桃航空的其他航班。但須注意的是，樂桃航空可以自行上網免費取消，但是若要更改航班則需要透過客服中心。

旅客也要注意的是，若是透過旅行社，或是trip.com等OTA平台購買機票與行程，不管是更改、取消都要遵從「從哪個平台、旅行社購買，就找原本購買平台」的原則處理。