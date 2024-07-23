台人上半年跟團出國首選Top5！日本奪冠　越南新玩法別錯過

▲無論跟團還是自由行，日本都是台灣人出國首選。（圖／可樂旅遊提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

上半年台灣人出國最喜歡去哪？可樂旅遊公布2024年上半年1至6月熱門團體旅遊目的地TOP5，冠亞軍仍是日本、韓國，而越南則超越泰國，成為台灣人最喜歡的東南亞國家。

此次可樂旅遊公布2024年上半年1至6月熱門團體旅遊目的地TOP5，依序為日本、韓國、越南、歐洲、泰國。業者分析，前述目的地上榜主要影響條件為機位取得，航點多、機位取得充足，有利於業者操作團體行程，而歐洲除了有直航選擇，也可透過外籍航司轉機包裝。

根據日本政府觀光局統計資料，台灣上半年入境日本人次超過297萬，名列訪日外籍客前3名，而最熱門的除了京都、大阪所在的關西地區，九州、北陸、關東地區也備受旅客青睞。

▲釜山國際煙火節將於11月登場。

韓國則受惠航班多、價格親民，備受旅客喜愛，台灣人最喜歡去的城市為首爾、釜山、大邱和濟州島。越南今年已超越泰國，成為民眾最喜歡的東南亞國家，以峴港、會安人氣最高，其次為富國島和下龍灣，但可樂旅遊也持續推出新玩法，擁有越南最美海岸線的「芽莊」以及法式夢幻山城「大叻」，呈現越南山海不同面貌，也更能深度在地，業者已包裝團體行程，預估將成為越南下一個熱門旅遊地。

▲歐洲聖誕市集。

歐洲在疫情後成為國人最愛的長程旅遊目的地，其中，「中西歐」位居歐洲銷售排行首位，緊接在後則是「東歐」和「南歐」。泰國則受惠於免簽政策加持，銷售成績持續暢旺，除曼谷、芭達雅系列行程持續熱銷外，泰北清邁的「大象友善營」及「廚藝教室」等主題商品也備受旅客青睞。

▲峴港巴拿山黃金佛手橋。（圖／ETtoday資料照）

業者從即日起也推出多條團體路線，如日本賞楓行程4至6日最低2萬4500元起，日本滑雪系列團體行程於8月底前報名，最高每人限折5000；玩韓國5至6日最低1萬7500元起，滑雪特賣會5日團1萬7900元起。



歐洲下半年度旅遊節慶將是重點之一，業者也早鳥上架一系列「聖誕市集」產品，帶旅客感受歐洲聖誕市集，還有2025春節優惠，為回饋消費者，9月底前早鳥預購，最高每人可省3000元。

▲▼迪士尼探險號明年起將以新加坡當母港 。（上圖／新加坡旅遊局提供，下圖／迪士尼郵輪提供）

此外，迪士尼郵輪宣布2025年迪士尼郵輪旗下首艘亞洲航線「迪士尼探險號」即將以新加坡為母港，開啟亞洲行程，總噸位達20.8萬噸，可容納近6700名賓客及約2500名船員。

遊輪本身即為一大景點，以米奇與米妮擔任船長，融合迪士尼、皮克斯和漫威宇宙等經典角色，將整艘遊輪打造成全球最大、最豐富的移動式樂園，未來開航後，計畫提供5天4夜、4天3夜的航程選擇。旅遊電商KKday從即日起至7月底為止，就讓旅客能以0元方式搶先卡位。