看大稻埕煙火不用人擠人！饗 A Joy高空視野無死角+美食無限享用

▲饗 A Joy是「全台最高Buffet」，可欣賞台北市街景。（圖／記者蕭筠攝）

記者黃士原／台北報導

「2024大稻埕夏日節」開跑，雖然颱風來襲而取消明天的主題煙火秀，但接下來還有7月31日、8月10日兩場，想欣賞絢爛煙火又不想人擠人嗎？位在台北101第86樓的「饗 A Joy」絕對是高空欣賞煙火首選，360度無死角視野，美麗煙火盡收眼底。

▲饗 A Joy擁有無遮蔽的360度無死角視野，也能在高空欣賞大稻埕煙火秀。（圖／饗賓集團提供）

饗 A Joy是饗賓餐旅集團去年7月推出的Buffet新品牌，餐廳地點就在台北101的86樓，也是「全台最高Buffet」，提供300多道料理，不僅吃得到高檔食材A5和牛、玫瑰龍蝦、帝王蟹腳等，更結合台灣在地食材打造成8大餐區，還找來「興波咖啡」、「法朋」、「冉冉茶事」等品牌聯名，選擇超豐富。

除了美食，饗 A Joy擁有360度無死角視野，用餐之餘還能欣賞台北市街景、夜景，近期正逢大稻埕夏日節期間，7月31日、8月10日還有兩場主題煙火秀，不用人擠人，絢爛煙火盡收眼底。

▲饗 A Joy與法朋烘焙甜點坊8月再推全新聯名甜點「嫣紅」。（圖／饗賓集團提供）

為了讓浪漫晚餐再升溫，繼人氣甜品「初.戀戀」，饗 A Joy與法朋烘焙甜點坊8月再推全新聯名甜點「嫣紅」，果香四溢紅心芭樂幕斯，搭配濃郁絲滑的白乳酪冰淇淋，調和出香甜細膩的酸甜滋味，再淋上玫瑰花瓣醬和葡萄柚甜酒果凍，增加豐富口感與香氣。

▲為滿足用餐顧客的花禮需求，饗 A Joy也提供代訂花束服務。（圖／饗賓集團提供）

為滿足用餐顧客的花禮需求，饗 A Joy也提供代訂花束服務，由「CNFlower」設計有大自然味蕾的花束，每束花材因季節而有所不同，售價分3,880元、5,880元及8,880元，夏季常見繡球花、紅芨及粉玫瑰，都在花藝師的巧手下，賦予花束千變萬化的姿態。

▲台北凱撒Buffet推早鳥優惠，用餐日前7天電話預訂晚餐，同桌兩人皆享7折。（圖／台北凱撒提供）

另外，隨著天氣逐漸炎熱，台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳餐檯推出開胃的泰式料理，包括國民美食「青木瓜沙拉」、清涼開胃的「泰式皮蛋」、鹹香道地「炒河粉」、香氣濃郁的「綠咖喱魚」，而平日晚餐及假日午晚餐期加碼推「威靈頓牛排」吃到飽。

除了菜色升級，Checkers自助餐也推出早鳥優惠，即日起至8月31日，用餐日前7天電話預訂周一至周四晚餐，可享同桌2人7折（服務費以原價10%計算），每日限量50組（2人1組）。另外，8月31日前的周一至周四，凡年滿65歲並出示身分證件，即享晚餐65折。