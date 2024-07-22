鮭魚生魚片免費送一片！爭鮮優惠連推8天　壽司郎這2款降價10元

▲爭鮮限時8天「極鮮鮭魚生魚片」免費多1片。（圖／爭鮮提供）

記者黃士原／台北報導

鮭魚控們出動了！爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS今日起連續8天推出「加量不加價」優惠，「極鮮鮭魚生魚片」多送1片，3片只要60元。另外，7月底前，壽司郎的「蔥花鮪魚軍艦」、「炙燒起司鮮蝦」降價10元，每盤30元。

▲爭鮮人氣品項「焦糖鮭魚」。（圖／爭鮮提供）

爭鮮集團7月底祭出「加量不加價」優惠活動，7月22日至7月31日平日，到爭鮮迴轉壽司或爭鮮PLUS點購「極鮮鮭魚生魚片」，即免費多送1片，3片只要60元。另外，爭鮮也推薦多款鮭魚品項，分別是焦糖鮭魚、滿鮮鮭魚子、豪盛鮭魚干貝、白醬燻鮭手卷、白醬燻鮭卷壽司、鮭親子手卷、炙燒鮭三味，價格40元起至120元。

▲壽司郎的炙燒起司鮮蝦7月底前特價30元。（圖／記者黃士原攝）

壽司郎暑假一開始就推出降價活動，目前已走到第二波商品，7月31日前，蔥花鮪魚軍艦、炙燒起司鮮蝦便宜10元，每盤30元；而歡慶基隆城際轉運站啟用，基隆站前店還有「生鮭魚40元」限定優惠，現省20元。

▲史上最多！藏壽司x柯南30款聯名扭蛋7／19登場。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司再度攜手「名偵探柯南」，7月19日起推出的30款聯名扭蛋，包括6款Q版角色與壽司可愛互動的「壓克力飾品」、11款五稜星造型「磁貼2件套」，以及13款基德服裝cosplay「徽章」，可以把柯南、灰原哀、安室透、服部平次，以及怪盜基德等人氣角色通通帶回家。

除了扭蛋，藏壽司也加碼贈送4款「名偵探柯南資料夾」，重現電影裡的精采畫面，例如怪盜基德手持日本刀、3位主角換上基德服裝等，7月25日起消費滿1,000元就能免費兌換。