龜山島明起封島4天　台東熱氣球嘉年華7／24起暫停3天

▲宜蘭龜山島23日起封島4天。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

根據中央氣象署預估，中颱凱米最快今晚發海警，東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處宣布，龜山島受凱米颱風影響，明（23日）起封島4天，提醒旅客留意。台東熱氣球嘉年華也宣布從24日起暫停3天。

東北角風管處表示，受到颱風及外圍環流影響，龜山島東北部海面風力逐漸增強，浪高將增至2米以上巨浪、猛浪，平均風力達六級以上，故龜山島基於離島臨時碼頭靠泊等安全考量，自23日起至26日止封島4天。

▲2024台灣國際熱氣球嘉年華24日起暫停3天。（圖／記者楊漢聲翻攝）

而台東熱氣球嘉年華則宣布24日至26日活動取消，原訂25日舉辦的鹿野高台光雕音樂會，改至8月2日舉行，台東鐵花燈之祭活動從24日起同步暫停3天。

台東縣政府表示，熱氣球繫留立球與飛行條件須在風速7節以下，根據中央氣象署資料預測，24日至26日受到凱米颱風外圍環流影響，天氣狀況極不穩定，最大陣風已超過飛行安全標準，無法進行熱氣球飛行或立球作業。目前已網路預約繫留的民眾，受影響6個場次的訂單（7/24、7/25及7/26之上下午場）將主動進行全額退費，約需10至14個工作天，並將發送簡訊通知，此外，原訂7月25日鹿野高台光雕音樂會，經緊急研商也決定順延舉行。