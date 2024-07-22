紐西蘭航空首創「舒眠艙」內部曝！如空中膠囊旅館　明年起搭得到

▲紐西蘭航空即日起推出93折機票優惠，再加贈紐西蘭國內機票。（圖／紐西蘭航空提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

繼推出空中沙發後，紐西蘭航空今（22日）宣布，創意實驗室 Hangar 22 引進「舒眠艙 Skynest」、「豪華商務艙 Luxe」兩款全新艙等設計。從明年起，全球旅客就能享受到猶如躺在膠囊旅館中飛行的絕妙體驗，一路安穩睡到紐西蘭。

全球首創的「舒眠艙 Skynest」不只參考膠囊旅館空間，也參考了火車、郵輪及不同交通工具的臥鋪設計而成，經濟艙的旅客能透過加購方案，取得數個小時（上限4小時），躺在宛如膠囊旅館中的機會。

▲「舒眠艙 Skynest」參考了火車、郵輪及不同交通工具的臥鋪設計而成，經濟艙的旅客能透過加購方案，取得數個小時（上限4小時），躺在宛如膠囊旅館中的機會。



紐西蘭航空指出，該革命性的創新完全顛覆經濟艙飛行體驗，榮獲Crystal Cabin Award協會所頒發的創意大獎。2025年開始，在升級的波音787機型中會在經濟艙前端加入一座包含6個睡床的「舒眠艙Skynest」，預計將於超過15小時飛行的奧克蘭直飛紐約航段率先登場。

此外，全新「豪華商務艙 Luxe」改良了原本魚骨式設計，透過更優化的配置和布局，配有可幾乎完全關閉的滑門，打造出豪華的專屬個人空間，還可以邀請同行親友一起進來用餐，實現旅客想要的寬敞舒適和隱私等級。

▲全新「豪華商務艙 Luxe」改良了原本魚骨式設計，透過更優化的配置和佈局，配有可幾乎完全關閉的滑門，打造出豪華的專屬個人空間。



除此之外，有鑑於「台北-奧克蘭」航班在疫情後恢復的速度遠高於亞洲其他市場，紐西蘭航空也宣布提升運力，將於10月起採用波音777-300客機執飛台灣至紐西蘭航線，取代現有的787-9夢幻客機機隊，預計將提供額外5,000個豪華商務艙和豪華經濟艙的座位數量，以滿足台灣市場不斷增長的需求。

同時，即日起至8月12日推出限時機票優惠，凡購買台北直飛紐西蘭機票（出發日期 2024年8月1日至2025年6月14日），即可享有指定艙等93折優惠，再加贈紐西蘭國內機票，能免費暢遊基督城、威靈頓等旅遊城市，最高可省近萬元機票費用。促銷期間經濟艙只要28,500元起、豪華經濟艙56,900元起，豪華商務艙95,900元起。

另外，星宇航空7月16日起正式開航台北至香港航線，每日兩班，目前星宇全球航網包括由台北飛航洛杉磯、舊金山、河內、峴港、胡志明市、富國島、香港、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷等共24個城市，以及由台中飛航澳門、峴港、高松共3個城市，涵蓋美、亞洲地區共27條航線。此外，星宇航空機隊持續擴張，目前有13架A321neo、5架 A330neo及5架 A350-900，共23架航機。