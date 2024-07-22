ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

紐西蘭航空首創「舒眠艙」內部曝！如空中膠囊旅館　明年起搭得到

▲紐西蘭航空全球首創的「舒眠艙 Skynest」,全新「豪華商務艙Luxe」。（圖／紐西蘭航空提供）

▲紐西蘭航空即日起推出93折機票優惠，再加贈紐西蘭國內機票。（圖／紐西蘭航空提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

繼推出空中沙發後，紐西蘭航空今（22日）宣布，創意實驗室 Hangar 22 引進「舒眠艙 Skynest」、「豪華商務艙 Luxe」兩款全新艙等設計。從明年起，全球旅客就能享受到猶如躺在膠囊旅館中飛行的絕妙體驗，一路安穩睡到紐西蘭。

全球首創的「舒眠艙 Skynest」不只參考膠囊旅館空間，也參考了火車、郵輪及不同交通工具的臥鋪設計而成，經濟艙的旅客能透過加購方案，取得數個小時（上限4小時），躺在宛如膠囊旅館中的機會。

▲紐西蘭航空全球首創的「舒眠艙 Skynest」,全新「豪華商務艙Luxe」。（圖／紐西蘭航空提供）

▲「舒眠艙 Skynest」參考了火車、郵輪及不同交通工具的臥鋪設計而成，經濟艙的旅客能透過加購方案，取得數個小時（上限4小時），躺在宛如膠囊旅館中的機會。

紐西蘭航空指出，該革命性的創新完全顛覆經濟艙飛行體驗，榮獲Crystal Cabin Award協會所頒發的創意大獎。2025年開始，在升級的波音787機型中會在經濟艙前端加入一座包含6個睡床的「舒眠艙Skynest」，預計將於超過15小時飛行的奧克蘭直飛紐約航段率先登場。

此外，全新「豪華商務艙 Luxe」改良了原本魚骨式設計，透過更優化的配置和布局，配有可幾乎完全關閉的滑門，打造出豪華的專屬個人空間，還可以邀請同行親友一起進來用餐，實現旅客想要的寬敞舒適和隱私等級。

▲紐西蘭航空全球首創的「舒眠艙 Skynest」,全新「豪華商務艙Luxe」。（圖／紐西蘭航空提供）

▲全新「豪華商務艙 Luxe」改良了原本魚骨式設計，透過更優化的配置和佈局，配有可幾乎完全關閉的滑門，打造出豪華的專屬個人空間。
  
除此之外，有鑑於「台北-奧克蘭」航班在疫情後恢復的速度遠高於亞洲其他市場，紐西蘭航空也宣布提升運力，將於10月起採用波音777-300客機執飛台灣至紐西蘭航線，取代現有的787-9夢幻客機機隊，預計將提供額外5,000個豪華商務艙和豪華經濟艙的座位數量，以滿足台灣市場不斷增長的需求。

同時，即日起至8月12日推出限時機票優惠，凡購買台北直飛紐西蘭機票（出發日期 2024年8月1日至2025年6月14日），即可享有指定艙等93折優惠，再加贈紐西蘭國內機票，能免費暢遊基督城、威靈頓等旅遊城市，最高可省近萬元機票費用。促銷期間經濟艙只要28,500元起、豪華經濟艙56,900元起，豪華商務艙95,900元起。

另外，星宇航空7月16日起正式開航台北至香港航線，每日兩班，目前星宇全球航網包括由台北飛航洛杉磯、舊金山、河內、峴港、胡志明市、富國島、香港、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷等共24個城市，以及由台中飛航澳門、峴港、高松共3個城市，涵蓋美、亞洲地區共27條航線。此外，星宇航空機隊持續擴張，目前有13架A321neo、5架 A330neo及5架 A350-900，共23架航機。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

關鍵字： 紐西蘭航空 舒眠艙 Skynest 航空快訊 空中沙發 大洋洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

推薦閱讀

明起全台景點休園、活動暫停一次看

明起全台景點休園、活動暫停一次看

鮭魚生魚片免費送一片！爭鮮優惠連推8天

鮭魚生魚片免費送一片！爭鮮優惠連推8天

中颱凱米來襲！龍洞2景點明起休4天

中颱凱米來襲！龍洞2景點明起休4天

台中8家米其林新入選餐廳一次看

台中8家米其林新入選餐廳一次看

龜山島明起封島4天　台東熱氣球嘉年華7／24起暫停3天

龜山島明起封島4天　台東熱氣球嘉年華7／24起暫停3天

老派ㄟ西式理髮廳喝杯咖啡！古亭小秘境

老派ㄟ西式理髮廳喝杯咖啡！古亭小秘境

超Q「貓貓蟲咖波手搖杯」第2彈登場

超Q「貓貓蟲咖波手搖杯」第2彈登場

紐西蘭航空首創「舒眠艙」如膠囊旅館

紐西蘭航空首創「舒眠艙」如膠囊旅館

烤鴨+40多道料理無限供應

烤鴨+40多道料理無限供應

肯德基開賣「2大應援神器」！

肯德基開賣「2大應援神器」！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

藏身「發電廠」冰品部！一支只要11元

越共咖啡台灣首店今起試營運爆人潮

全台首座「味噌觀光工廠」在台中！

十盛推「熟成奶茶買1送1」！聲明回應標示爭議：鮮奶+奶精更濃郁

衝淡水賞煙火！還有沙雕、音樂祭

台北18家「新入選餐廳」一次看

全台必吃「千層蛋塔」Top 10排行榜

日媒評選「此生必吃咖哩」在南港車站

基隆人愛吃的傳統零嘴！老店佛心經營

林口三井Outlet新商場11月開亮點曝光

熱門行程

最新新聞更多

明起全台景點休園、活動暫停一次看

鮭魚生魚片免費送一片！爭鮮優惠連推8天

中颱凱米來襲！龍洞2景點明起休4天

台中8家米其林新入選餐廳一次看

龜山島明起封島4天　台東熱氣球嘉年華7／24起暫停3天

老派ㄟ西式理髮廳喝杯咖啡！古亭小秘境

超Q「貓貓蟲咖波手搖杯」第2彈登場

紐西蘭航空首創「舒眠艙」如膠囊旅館

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366