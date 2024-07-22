超Q「貓貓蟲咖波手搖杯」第2彈登場！加碼收實用提袋、製冰盒

▲「清心福全X貓貓蟲咖波」第2波聯名來了。（圖／清心福全提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣手搖飲品牌「清心福全」今年7月找來「貓貓蟲咖波」合作推出一系列限定聯名，咖波躍上手搖杯的模樣擄獲大批鐵粉的心。即日起第2波聯名紙杯強勢登場，一共有9款造型，可以看到咖波變身成各種水果的療癒萌樣，更推出2款周邊小物，通通超欠收。

▲最新9款咖波飲料杯要搶蒐集。

「清心福全X貓貓蟲咖波」第2波聯名開跑，打造全新9款造型飲料紙杯，不僅有咖波喝飲料的消暑模樣，還把咖波變身成各種水果，像是草莓、橘子、水蜜桃等，即日起於全台各分店陸續使用，想蒐集全套的鐵粉趕快衝。

▲▼半截造型提袋有咖波及黑貓蟲共2款造型選擇。

加碼還有2款限定周邊小物，首推「半截造型提袋」，有咖波及黑貓蟲共2款造型選擇，一面分別是咖波、黑貓蟲大臉造型，另一面則搭配精美刺繡圖案，8月8日起只要來店購買任一飲品即可用150元加購1個。

▲製冰盒有7種不同造型咖波。

而「貓貓蟲咖波造型製冰盒」使用食品級矽膠材質製成，一盒就能擁有7種不同造型的咖波，8月16日起只要來店購買任一飲品即可用150元加購1個。

▲「龜記xGogoro」聯手推出全新「就是JEGO系列」聯名新飲品 。（圖／龜記提供）

另外，為慶祝品牌7周年，龜記近日則跨界找來電動機車「Gogoro」推出全新「就是JEGO系列」聯名新飲品，其中「花沫烏龍」使用高海拔的青心烏龍基底，搭配經小綠葉蟬叮咬和烘焙後的貴妃烏龍，一杯就能喝到2種茶香，而「蜜桃烏龍」則選用貴妃烏龍茶作為茶基底，加入蜜桃果肉增添咀嚼口感，預計8月1日正式上市。

配合周年慶活動，加碼祭出一系列優惠，即日起至8月31日只要於龜記門市消費滿177元，並加入會員後登錄發票即可參加抽獎，有機會獲得Gogoro JEGO車款（共抽出6名）、龜記買1送1電子折價券、龜記會員3700點等獎項；8月1日起至8月31日加碼只要去Gogoro門市試乘全系列車款，再抽30天龜記免費喝。