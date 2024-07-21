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新飯店「路境行旅台南西門館」即起試營運　平日入住每晚千元起

▲▼路境行旅台南西門館。（圖／小鹿文娛提供）

▲小鹿文娛在台南最新旅宿「路境行旅台南西門館」。（圖／小鹿文娛提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台南又有新飯店！小鹿文娛宣布在府城再增加一據點「路境行旅 台南西門館」，走路3分鐘就到國華友愛商圈，即日起開始試營運，並祭出平日雙人入住每晚最低千元起優惠。

▲▼路境行旅台南西門館。（圖／小鹿文娛提供）

▲▼從雙人房到四人房，館內提供多元房型。

▲▼路境行旅台南西門館。（圖／小鹿文娛提供）

「路境行旅 台南西門館」距台南火車站僅10分鐘車程，搭乘高鐵旅客可持當日票根免費轉乘台南高鐵快捷公車至小西門站，下車後步行7分鐘即可抵達。旅店為樓高11層的玻璃帷幕大樓，外觀以鏡面設計，館內則有9種房型提供多元選擇。

▲▼路境行旅台南西門館。（圖／小鹿文娛提供）

▲大廳則打造6大魔幻森林空間。

大廳承襲「路境系列」的魔幻森林意象，深入探究「找回屬於自己的魔力」，因此在大廳空間佈置6個多元魔幻場景，分別為迷途旅人、幻鹿蹤影、兔子讀書會、文學下午茶、失衡天平、不悔西洋棋，每處皆賦予相對應的短句，開啟每個人蘊藏在內心的魔法。

▲▼台南微醺巴士。（圖／台南晶英酒店提供）

▲台南暑假限定微醺巴士。（圖／台南晶英酒店提供）

台南晶英酒店則從即日起至8月底再次推出「微醺巴士」活動，將雙層巴士改造成超嗨的移動夜店，今年更串聯自家古蹟酒吧茶薈知事官邸與池畔水晶廊，還有與Phowa、酣呷餐酒、咫尺角落、岐門、樂島、富貴陸酒、福醺湯包、小黃門、常酒、響琥、民生西藥房、Dark circle等14家人氣與全新酒吧，每周五、周六晚上八點半準時發車

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼台南微醺巴士。（圖／台南晶英酒店提供）

▲▼台南微醺巴士今年串連當地14家酒吧。（圖／台南晶英酒店提供）

▲▼台南微醺巴士。（圖／台南晶英酒店提供）

此次台南晶英微醺巴士共分有兩條路線，周五和周六停靠酒吧均不相同，單趟路線皆可喝到獨創調飲外，還會有調酒師現場炙燒在地將軍區有名的火燒蝦，最後回到飯店，更會奉上暖胃的海鮮飯湯當解酒宵夜。酒店也提供飯店住房方案，參加完體驗直接入住，兩人成行含車票9999元起，加購高鐵再享車票78折起優惠，也可另外購買微醺巴士票券。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字： 台南旅遊 飯店旅館 路境行旅台南西門館 商務旅館 台灣特色系列

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