▲高雄旗后觀光市場重新完工亮相。（圖／高雄市經濟發展局提供）

記者蔡玟君／綜合報導

根據觀光署統計，旗津為去年高雄市前5大觀光熱點。座落於海岸第一排的「旗后觀光市場」，經過高雄市政府經發局重新裝修，波浪意象外觀更增加LED燈，營造全新視覺效果，近日已正式完工啟用，位於2、3樓的旗津道沙灘酒店也進行改裝升級，成為海岸線新地標。

▲▼旗后觀光市場座落於海岸第一排，經整修後新增LED燈，夜晚點燈後建築更加唯美。（圖／高雄市經濟發展局提供）

高雄市經發局表示，旗后觀光市場向來以乾貨與伴手禮為主力商品，因為得天獨厚的地理位置，緊鄰美麗的旗津海灘，是國內外旅客來旗津觀光的必逛景點。此次外觀重新裝修以落日餘暉為設計概念，並在垂直與水平間運用了不同尺度的線形，展現波浪意象與律動感，同時裝設LED燈光，讓市場在白天、黃昏、夜間不同時段能呈現多元的樣貌。

▲旗津道沙灘酒店也進行升級整修。（圖／高雄市經濟發展局提供）

旗津道沙灘酒店也針對內部設施進行了升級，包括客房裝修、會議室擴建及餐飲設施的優化，為客人提供更加多元化和高品質的服務。為搭配2024旗津風箏節，旗津道酒店也推出相關住宿優惠方案，即日起至7月底攜帶風箏辦理入住即可使用大風吹住房專案，更加碼了風箏體驗活動及沙灘導覽活動等，也推出相關餐飲優惠。

同時，高雄市觀光局於即日起連續兩個周末在旗津海水浴場舉辦「2024旗津風箏節暨氣墊水樂園」，大型造型風箏和串型風箏飄揚天空，以及清涼歡樂的氣墊水樂園，讓大人小孩都能盡情瘋玩。