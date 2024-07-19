香港「豪奢版叮叮車」開趴！TRAM No.18開箱　還能自備外燴、飲品

▲香港電車「TRAM No.18」屬於派對電車之一，無論是求婚、慶生都很適合。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／香港報導

包下香港高級版叮叮車開趴！「TRAM No.18」屬於派對電車之一，車廂內配備冷氣包廂、獨立洗手間、豪華皮製沙發，可事先訂購餐點，或是自備食物及飲品上車，無論是求婚、慶生都很適合。

▲▼「TRAM No.18」頂層最大的包廂採用綠色沙發，另一頭紅色沙發區能開門眺望外頭風景。（圖／記者彭懷玉攝）

香港電車自1904年起開始服務，不只乘載港人的記憶，也是觀光客來香港玩必搭的交通工具。如今除了一般的叮叮車，也以1920年代的復古情懷，打造出綠色古典電車、紅色古典電車、「電車全景遊」觀光電車，以及 Tram No.18 電車，提供派對新選擇。

▲「TRAM No.18」一樓的棕色沙發旁就是車長室。（圖／記者彭懷玉攝）

其中，記者體驗的TRAM No.18 於2018年9月份首度見客，2021年年底翻修後以全新面貌示人，狹長形車身不浪費空間，一共規劃出3間獨立主題包廂，且配備冷氣空調，無論炎炎夏日，或碰上滂沱大雨都不用擔心，能以優雅的方式盡覽港島繁華的城市景緻，一一從眼前流瀉而過。

▲包廂配備冷氣空調，無論炎炎夏日，或碰上滂沱大雨都不用擔心。（圖／記者彭懷玉攝）

TRAM No.18車廂內，三間包廂分別以棕色、紅色和綠色皮製沙發做出區隔，縈繞英倫復古氣息，也有嵌入式冰箱、獨立洗手間、音響裝置等先進設備，讓旅客自由使用。餐點部分，可以事先自備外燴、酒精類飲品上車，或是訂車時連同餐點一起預約，在電車上與朋友把酒言歡，度過快樂時光；到了夜晚，車身會發光，成為夜間醒目的焦點。

《ETtoday提醒您，喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒。》

▲▼可以事先自備外燴、酒精類飲品上車，在電車上與朋友暢飲、聊天，度過歡樂時光。（圖／記者彭懷玉攝）

從西環屈地街電車廠出發後，車長以慢速行駛，最後抵達銅鑼灣下車，行程約一小時，包車費用為每小時HK3,500元起（折合新台幣約14,682元），最長可至3.5小時，載客30人為上限，想體驗的民眾，每月1日起開始接受網上預約，最晚需於7個工作天前預訂。

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