46道粵菜港點無限供應！六福萬怡廣式料理餐廳推吃到飽

▲六福萬怡廣式料理餐廳推吃到飽，46道粵菜及港點皆無限供應。（圖／六福萬怡提供）

記者黃士原／台北報導

坐落四鐵共構南港站的台北六福萬怡酒店，館內的粵亮廣式料理即日起至8月30日，周一至周五午餐時段，推出吃到飽活動，46道粵菜及港點皆無限供應，每人1,099元+10%。

▲魚子燒賣皇。（圖／六福萬怡提供）

▲松露鮮蝦炸春捲。（圖／六福萬怡提供）

這次粵亮廣式料理推出「粵亮尋飽」活動，主廚挑選46道菜色，包括港式點心、港式甜點、港式糖水、冷盤開胃菜、湯品、經典熱炒、風味主食、時令蔬菜等類別，其中推薦冷盤「涼拌蟲草蜇絲」，把傳統的涼拌海蜇皮，加入近期正夯的蟲草花，清爽開胃；熱炒必點的有醬香濃郁的「粵亮一品豆腐煲」，可搭配「臘味叉燒炒飯」、「豉油皇肉絲炒麵」。



港點部份，共有17道鹹點、4道甜點、2款糖水，除了招牌魚子燒賣皇、松露鮮蝦炸春捲，還有叉燒蝦仁蒸腸粉、香煎蘿蔔糕、蜜汁叉燒包、豉汁排骨、蠔皇鳳爪、荷香珍珠糯米雞等經典菜色。

粵亮尋飽活動即日起至8月30日，周一至周五午餐時段限定，成人每位1,099元起、130公分以下孩童售價699元起，100公分以下幼童免費，以上費用均再收一成服務費。

▲8月31日前到「點8號」點用任意8道蒸籠點心，即可享有88折優惠。（圖／點八餐飲集團提供）

另外，「點8號」擁有多種經典港點，滋味各不相同，每位港點控都可以在這裡找到屬於自己的心頭好。「水晶蝦餃皇」白裡透紅且皮不沾黏、鮮蝦大顆而完整；「鹹蛋蒸肉餅」汁多鮮香、富含彈性；「魚子鮮燒賣」又脆又彈、味道鮮甜，每道都是回憶中的港式經典。

點8號暑假期間推出超值優惠，即日起至8月31日，平日到全台「點8號」內用，點任意8道蒸籠點心，即可享有88折優惠。