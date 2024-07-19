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搭夢幻包機從台灣直奔大溪地、復活節島　還送東京免費住一晚

▲▼人間仙境大溪地波拉波拉島。（圖／飛達旅遊提供）

▲人間仙境大溪地波拉波拉島。（圖／飛達旅遊提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

疫情之後，越來越多人出國目標是完成「人生夢想清單」，現在大溪地航空就獨家推出包機行程，帶旅客以更輕鬆方式前往大溪地波拉波拉島、復活節島度假，入住五星度假村水上屋，還能近距離看摩艾像，回程還送東京免費住宿，完成最夢幻的度假願望。

▲▼大溪地航空商務艙。（圖／大溪地航空提供）

▲大溪地航空商務艙。（圖／大溪地航空提供）

大溪地航空此次推出2025年唯一復活節島包機行程，台北、高雄出發，出發日為2025年1月17日、1月24日抵達東京，加送一晚東京住宿含早餐，隔天再回台灣，或是另外安排日本自由行，讓旅客獲得訂製行程尊榮且又舒心自在的享受。

此次行程大幅縮短飛行時間。以往台灣人想到復活節島，必須轉機3次、耗時35小時，此次包機則將飛行時間縮短至19小時、轉機2次，且一人就能出發。

▲▼大溪地波拉波拉島水上屋。（圖／飛達旅遊提供）

▲大溪地波拉波拉島水上屋。

▲▼復活節島阿胡 · 湯加里基神殿（Ahu Tongariki）摩艾像。（圖／飛達旅遊提供）

▲復活節島阿胡 · 湯加里基神殿（Ahu Tongariki）摩艾像。

行程亮點包括將入住大溪地波拉波拉島洲際度假村，住在絕美水上屋兩晚，享受真正的熱帶天堂度假時光，並包括野外探險行程、獨特舞蹈文化體驗，接著再前往復活節島，入住La Posada de Mike Rapu 五星級全包式度假村三晚，還有機會參觀拉諾窟火山（Rano Kau）和阿胡 · 湯加里基神殿（Ahu Tongariki），深入了解波利尼西亞文化和歷史，並參與各種文化活動，以及近距離欣賞島上摩艾像。

▲▼復活節島阿胡 · 湯加里基神殿（Ahu Tongariki）摩艾像。（圖／飛達旅遊提供）

▲復活節島是許多旅客心中的夢想清單。

此次包機行程中，僅限4個商務艙席位開放升等，旅客可享受機上寬敞的座椅、精緻的餐飲選擇以及高水準的客戶服務，為旅客提供更加舒適和愉快的飛行體驗。

而航空界另一矚目消息，則是法航荷航集團與北歐航空宣佈簽署聯營航班與聯程協議，適用於法國航空、荷蘭皇家航空與北歐航空，協議將於2024年9月1日正式生效，屆時北歐航空將正式加入天合聯盟。

▲荷蘭航空彩繪機首航桃園機場（圖/徐達杉提供）

▲荷蘭航空目前已在台灣提供直飛航班。（圖／徐達杉提供）

未來，搭乘法航與荷航的旅客將可透過北歐航空位於哥本哈根、奧斯陸和斯德哥爾摩的三大樞紐機場連接至北歐的33個目的地，北歐航空旅客則可以透過法航與荷航的巴黎戴高樂機場，與阿姆斯特丹史基浦機場作為樞紐，連接至歐洲的33個目的地。同時，三航空的常旅客計畫「藍天飛行計畫（Flying Blue）」與「EuroBonus計畫會員」，可以在所有執飛航班上累積並兌換里程／積分，符合條件的計畫會員將可以享受包括SkyPriority和貴賓室在內的天合聯盟服務與福利。

關鍵字： 美洲旅遊 中南美洲 大溪地 復活節島 大溪地旅遊

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