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背出一心到十全路名「海陸餐88折」　就饗鐵板燒高雄2店限時優惠

▲「就饗」高雄夢時代店即日起到7月29日開幕慶，內用2客單人或1客雙人套餐，結帳時背出高雄一心到十全路名，就享套餐88折優惠。（圖／王品提供）

▲「就饗」高雄夢時代店推出開幕慶，結帳時背出高雄一心到十全路名，就享套餐88折。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品「就饗鐵板燒」高雄夢時代店尋找真·高雄人！即日起至7月28日，到該店內用2客單人或1客雙人套餐，結帳時背出高雄的「一心到十全」路名，直接88折。高雄富民店預定於8月1日正式開幕，8月9日前也可享同樣的優惠。

王品集團「就饗鐵板燒」前進高雄連開2家店，高雄夢時代店即日起到7月28日正式開幕前，推出「找尋真·高雄人」活動，來店內用2客單人套餐或1客雙人套餐，並於結帳時背出高雄「一心、二聖、三多、四維、五福、六合、七賢、八德、九如、十全」路名，可享88折。高雄富民店預計於7月23日至7月29日試營運，8月1日正式開幕，8月9日前背出路名可享相同優惠。

▲「就饗」高雄夢時代店即日起到7月29日開幕慶，內用2客單人或1客雙人套餐，結帳時背出高雄一心到十全路名，就享套餐88折優惠。（圖／王品提供）

▲就饗台北忠孝東店與長安東店同步歡慶新分店開幕，也推出海鮮盤升級優惠。（圖／王品提供）

此外，就饗台北忠孝東店與長安東店同步歡慶新分店開幕，即日起到8月16日，出示活動畫面，到店消費2客以上單人海陸套餐，2份海鮮盤皆可免費升級「鮑魚海鮮盤」，如消費3客單人海陸套餐，3份均可免費升級。

▲「就饗」高雄夢時代店即日起到7月29日開幕慶，內用2客單人或1客雙人套餐，結帳時背出高雄一心到十全路名，就享套餐88折優惠。（圖／王品提供）

▲王品燒肉吃到飽「肉次方」也插旗高雄裕誠商圈，7月20日14:00~19:00在漢神巨蛋前廣場舉辦快閃活動。（圖／王品提供）

王品燒肉吃到飽「肉次方」也插旗高雄裕誠商圈，7月20日14:00~19:00在漢神巨蛋前廣場舉辦快閃活動，邀請張文綺、人氣YouTuber Yoyo及未來少女紫月光進行龍虎鬥，PK大跳「燒肉戰鬥舞」，完成「百斤吃肉」、「無敵燒肉拳」互動遊戲即可參加抽獎，最高有機會免費大啖998元套餐。而且現場成為LINE官方帳號新好友，就送限量黑虎蝦兌換券。

▲「小倉屋」光復本店在兩個土用丑日祭出「鰻蒸竹定食」便當外帶買一送一，每日限量100份。（圖／小倉屋提供）

一年中暑氣最為旺盛的土用丑日即將到來，鰻魚專責店「小倉屋」將於7月24日至8月8日舉辦「2024土用丑盛夏鰻魚祭」，除了「鰻蒸定食」外帶免費升級之外，光復本店在兩個土用丑日加碼祭出「鰻蒸竹定食」便當外帶買一送一，每日限定100份。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 王品 就饗鐵板燒 高雄人

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