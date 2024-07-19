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牛排教父開燒肉餐廳！全和牛雙人套餐每人3千元有找

▲牛排教父進軍燒肉市場！全和牛燒肉套餐每人3千元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲牛排教父進軍燒肉市場。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

在台被譽為牛排教父、在台灣高檔牛排市場占有一席之地的鄧有癸，近期正式宣布跨足全和牛燒肉市場，在東區開設新品牌「WAGYU CLUB」，集結了全和牛燒肉、涮涮鍋、精品肉舖共3種餐飲型態，餐廳採分階段性營運，首波燒肉即日起開放訂位，全和牛燒肉套餐每位2500元起。

▲鄧有癸在東區開設新品牌「WAGYU CLUB」。（圖／業者提供）

▲鄧有癸燒肉新品牌「WAGYU CLUB」位於台北東區。（圖／業者提供）

從鐵板燒入行至今，牛排教父鄧有癸不斷鑽研牛肉、深耕牛排餐飲市場，其創立的「教父牛排」餐廳已連6年獲得米其林指南一星。但近年來，發現年輕人喜愛輕鬆氛圍的燒肉市場，因此他決定將高級牛排食材帶入燒肉餐飲，今年夏天開設新品牌「WAGYU CLUB」，集結了全和牛燒肉、涮涮鍋、精品肉舖共3種餐飲型態，燒肉搶先營運，即日起開放訂位。

▲開胃小菜可以無限續加。（圖／記者黃士原攝）

▲牛排教父進軍燒肉市場！全和牛燒肉套餐每人3千元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲前菜有5款可選，上圖為雞尾酒蝦（右）、蟹肉可樂餅（左）、鮑魚天婦羅（上）。（圖／記者黃士原攝）

WAGYU CLUB雙人套餐每人2,500元+10％，可以享用到日本和牛A5、澳洲和牛M8+等頂級和牛，內容包含開胃小菜5品、前菜、全和牛燒肉5大部位、湯品、野菜盛合、主食、甜點等共11道式套餐。前菜匯集和洋風格，研發主廚劉子豪設計了鯷魚味噌熱沾醬沙拉、日向夏昆布鹽沙拉、雞尾酒蝦、蟹肉可樂餅、鮑魚天婦羅等可選擇（5選1）。

▲牛排教父進軍燒肉市場！全和牛燒肉套餐每人3千元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲澳洲和牛M8+牛舌厚切。（圖／記者黃士原攝）

▲牛排教父進軍燒肉市場！全和牛燒肉套餐每人3千元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲澳洲和牛M8+肋眼芯牛排。（圖／記者黃士原攝）

全和牛燒肉5大部位以「澳洲和牛M8+牛舌厚切」暖身，取用牛舌最嫩的根部，搭配些許海鹽、黃檸檬汁享用，更顯肉汁甜美；「澳洲和牛M8+肋眼芯牛排」是油脂與瘦肉比例最勻稱的部位，每塊以厚達2公分的厚度燒烤；接著「日本和牛A5鯉魚管燒肉片」、「日本A5和牛腿三角薄燒」與「澳洲和牛M8+肋眼芯醬燒」輪番登場。

▲牛排教父進軍燒肉市場！全和牛燒肉套餐每人3千元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲日本和牛A5鯉魚管燒肉片。（圖／記者黃士原攝）

▲牛排教父進軍燒肉市場！全和牛燒肉套餐每人3千元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲日本A5和牛腿三角薄燒。（圖／記者黃士原攝）

▲牛排教父進軍燒肉市場！全和牛燒肉套餐每人3千元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲澳洲和牛M8+肋眼芯醬燒。（圖／記者黃士原攝）

▲牛排教父進軍燒肉市場！全和牛燒肉套餐每人3千元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲澳洲和牛M8+老饕牛排。（圖／記者黃士原攝）

▲牛排教父進軍燒肉市場！全和牛燒肉套餐每人3千元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲日本和牛A5夏多布里昂。（圖／記者黃士原攝）

湯品「清燉和牛牛尾湯」以長時間去除雜質慢燉保持湯色清澈，劉子豪特別將和牛邊角部位先烤過再燉煮，刨上檸檬皮、點綴青花椒油。接續的野菜盛合「季節時蔬3款」、主食「北海道夢美人米」之後，甜點主廚黃韋嘉也設計出「水蜜桃冷湯杏仁豆腐」、「利久抹茶刨冰」、「利久抹茶紅豆最中餅」、「日式黃豆/利久抹茶日式蕨餅」、「烤焦糖布丁」讓消費者任選1款享用。

▲牛排教父進軍燒肉市場！全和牛燒肉套餐每人3千元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲利久抹茶刨冰。（圖／記者黃士原攝）

▲牛排教父進軍燒肉市場！全和牛燒肉套餐每人3千元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲烤焦糖布丁。（圖／記者黃士原攝）

除了套餐之外，ＷAGYU CLUB也可單點，從開胃小菜、前菜、肉品、湯品、主食、甜點都有，其中肉品除了套餐部位，還有日本和牛A5夏多布里昂、澳洲和牛M8+老饕牛排、伊比利豬腹松阪、澳洲和羊等，單價380元起至2000元。

▲台中燒肉本氣喬遷，今日重新開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，經營台中米其林一星燒肉餐廳「俺達の肉屋」的鍾佳憲，2018年開出系列店「燒肉本氣」，以內臟燒肉為主打。今年夏天搬家到距離舊址不到200公尺的新店面，今日重新開幕，即日起開放訂位，而且7月31日前，凡單組預約用餐即贈送招牌內臟一品。

▲老饕必吃「澳洲極品橫膈膜」，集結風味濃厚、肉汁鮮甜、肉質軟嫩等多重美味。（圖／記者黃士原攝）

由俺達の肉屋團隊打造的燒肉本氣，主打居酒屋的價位與輕鬆用餐氛圍，內臟、燒肉與居酒屋料理佔比約2：2：1。菜單維持全數單點，降低了套餐定額費用（客單價約在2000元以下），但仍然講求料理出菜順序，先上酒水，接著依序送上開胃的沙拉前菜、風味較纖細的生牛肉料理，之後才是燒肉與主食，風味較重的內臟燒烤類則在後段供應。

▲牛肉內臟燒烤「綜合拼盤五品」。（圖／記者黃士原攝）

內臟是燒肉本氣招牌品項，老饕必吃「澳洲極品橫膈膜」，集結風味濃厚、肉汁鮮甜、肉質軟嫩等多重美味；「綜合拼盤五品」是下酒好菜，一次供應牛心、牛肝、牛大腸、極品小牛胸腺、心管等部位，可搭佐山葵漬、橙醋、蒜片等吃法。

關鍵字： 美食雲 牛排教父 WAGYU CLUB 燒肉餐廳

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