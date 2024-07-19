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開箱礁溪最新「冠翔泉旅」！免費吃早午餐　房內超大浴池泡湯賞綠意

▲▼礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲於6月全新開幕的礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／宜蘭報導

礁溪又有新飯店開幕！已在地深耕近20年的旅宿業者於疫情期間將旅館重新改裝，打造成全新「冠翔泉旅」，每間客房都種下植栽，泡湯同時也能欣賞綠意，打造成植癒系溫泉旅宿，《東森新媒體ETtoday》就實際開箱，告訴你館內特色。

冠翔泉旅前身為冠翔世紀溫泉會館，在地經營多年，乘載許多人從小到大到礁溪旅遊的回憶。2020年疫情爆發後，業者決定暫停營業並進行全館翻新整修，後更名為「冠翔泉旅」，從今年6月底以新樣貌重新出發。

▲▼礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼從每間客房窗景到頂樓空中花園，都可看到多樣化綠植。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

旅宿最大亮點之一，是從外觀即可看到無數綠意延伸出窗外，以自由姿態纏繞在建築上。業者表示，此次改裝特別邀請知名景觀建築師吳書原跨界操刀，將植栽與溫泉結合，88間客房均擁有自己的植栽景觀，空中花園、2樓的戶外庭園綠意也都由吳書原設計，讓入住的旅人彷彿置身於綠洲中的溫泉旅宿。

▲▼礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲基本雙人房「綠境」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼迷你吧的茶包、咖啡與零食到洗浴備品均選用台灣在地品牌。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

88間客房共分為綠境、舒境、森靖、樂境與天境共5種房型，從7坪至23坪都有，所有客房共同特色為擁有大片落地窗景，一體成型式的泡湯浴池，考量家庭旅客一起泡湯需求，更特別加深、加大；房內從寢具到備品幾乎採用台灣品牌，例如床墊請台灣老字號業者製作，迷你吧選用湛盧咖啡的濾掛包、搭配宜蘭在地特色零食，沐浴品則採用茶籽堂，展現與在地連結的心意。

▲▼礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼「森境」套房為連通房型，起居室因應不同客群有2種設計。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲臨窗還有陽台泡腳池。（圖／記者蔡玟君攝）

5種房型中最特別的為「森境」套房，業者將部份客房改建成連通房專屬的起居室，依照客群需求，起居室分為2種設計，放置長型餐桌的起居室更適合長輩，方便用餐；沙發式樣設計則更適合三五好友或攜帶小朋友的小家庭，一旁臨窗的和室區域還設有陽台泡腳池。

▲▼礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼「樂境」雙人房擁有L型窗景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲「天境」位於頂樓空中花園旁。（圖／記者蔡玟君攝）

「樂境」則為全館最大雙人房，除了空間寬敞，更獨享L型窗景；「天境」位於頂樓空中花園旁，全館僅4間，獨享出入空間，更能隨時享受空中花園的盎然生機、夜看星空與遠眺蘭陽平原景觀。

▲▼礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲冠翔泉旅空中花園區設有許多座椅，可坐在此處賞景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼親子遊樂區有全年齡都適合的設施。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也可付費DIY流體畫。（圖／記者蔡玟君攝）

公共空間則有3大亮點，分別是空中花園、戶外溫泉區，以及位於地下室的親子遊樂區。空中花園白天是讓旅客感受自然的活力生機，晚上則會變成星空電影院；位於地下室寬敞的親子遊樂區則適合全年齡層，從小朋友喜愛的帳篷、積木、家家酒，到大人也愛玩的賽車、Switch都有，還有DIY教室，可以付費體驗流體畫。

▲▼礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼戶外溫泉區有多種浴池可泡，還有5種養生池。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

廣闊的戶外溫泉區除有原湯與山泉，更設有5種利用漢方精油成分舒緩的養生池，不同泉池有不同效用，還有桑拿房，提供旅客多樣化的泡湯選擇。

▲▼礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲餐廳設於1樓，早餐一路供應至下午1點30分。（圖／記者蔡玟君攝）

館內唯一的餐廳提供早、晚餐服務，其中早餐提供至下午1點30分，是礁溪少數提供早午餐選擇的旅宿，業者表示，早上11點半後提供套餐形式，未來也有下午茶體驗。同時，為了讓旅人能更認識礁溪，業者也規劃猴洞坑瀑布、龍潭湖和林美步道館外付費行程體驗，讓旅客在專人帶領下探索礁溪。

▲▼礁溪長榮鳳凰酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲礁溪長榮鳳凰酒店是礁溪的五星酒店之一。（圖／記者蔡玟君攝）

而礁溪長榮鳳凰酒店則在今年夏天推出全新「果然夏日瘋」住房專案，平日一泊一食專案每房8000元起，一泊二食專案每房9200元起，若一次連住兩晚（或當日入住二間）再減3000元。入住旅客可享星巴克無限喝，晚餐更吃得到首創的烤鴨全宴吃到飽，房內則可使用LV備品。

同時配合宜蘭縣推動在地觀光，凡於長榮鳳凰酒店住宿的房客，退房當日可憑住宿滿額的紙本發票，免費兌換宜蘭國際童玩藝術節入園憑證，發票金額滿2000元可兌換1人免費入園、滿8000元可免費兌換4人免費入園。

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