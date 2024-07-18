身分證與爸爸相同任一數字送龍蝦！王品3品牌推父親節優惠

▲身分證與爸爸相同任一數字！王品牛排請吃龍蝦。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

迎接即將到來的父親節，餐飲業也推出各種優惠活動，王品集團旗下品牌中，除了王品牛排的「送龍蝦」活動再度回歸外，到hot 7用餐並與爸爸合照、上傳社群打卡，餐廳就送綠咖哩鮮蝦，莆田則是祭出訂購父親節外帶套餐送千元現金券。

王品牛排7月13日起至9月1日祭出父親節限定優惠，只要子女與爸爸的身分證字號，有任一數字相同，出示證件正本並內用消費2客套餐，餐廳就送1,375元的「法式焗烤龍蝦」1隻。由於台灣身分證第1個數字為性別碼，男生為「1」，父子肯定符合上述條件，所以兒子可以馬上訂位來幫爸爸慶祝父親節了。

▲即日起8月31日，到hot 7用餐並與爸爸合照、社群打卡，餐廳就送綠咖哩鮮蝦。（圖／王品提供）

hot 7鐵板燒除了推出全新主餐「泰式椒麻雞腿」、「南洋辣炒豬」，以及季節單點「泰式檸檬魚」外，7月16日至8月31日，到店享用2客套餐，與爸爸合照、在社群打卡標記「#hot7泰蝦趴」，就贈「綠咖哩鮮蝦」1份。

▲「莆田」即日起到8月10日開放訂購父親節外帶套餐，加送1,000元現金券。（圖／王品提供）

莆田則是即日起到8月10日開放訂購父親節外帶套餐，套餐包含莆田新推出的明星菜色「極上盛饌海陸盆菜」，嚴選智利鮑魚、日本干貝、鮮蝦等盛饌，搭配老母雞、豬大骨、蛤蜊、干貝等10多種食材熬製的湯底煨煮。另可搭配「琥珀脆皮雞」、「酥炒芋心」、「金絲麥片蝦」等10道功夫大菜，份量足夠4到6人享用，售價3,588元，訂購加碼贈送1,000元現金券。

▲義饗食堂瞄準父親與情人商機，推出「龍蝦牛小排海陸雙饗雙人分享套餐」限時優惠。（圖／晶華提供）

另外，晶華國際酒店集團旗下位於捷絲旅台大尊賢館2樓的義饗食堂，推出「龍蝦牛小排海陸雙饗雙人分享套餐」限時優惠，即日起至8月31日、午晚餐時段皆可點用這款內含波士頓龍蝦義式蕃茄義大利麵、美國頂級無骨牛小排、以及松露薯條的海陸大餐，雙人分套餐原價2,728元，優惠價1,869元，平均每人935元，父親節及七夕情人節期間點用再加贈精選啤酒兩瓶。

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